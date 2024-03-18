محطة

يترقب سائقون في عجمان قرب افتتاح محطة جديدة للتزوّد بالوقود على شارع الزاهر من الجهة المؤدية إلى شارع الكورنيش، بعد انتهاء الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة.

مياه

أشار قارئ إلى أن تجمع مياه الأمطار في بعض الشوارع الداخلية بمنطقة المدارس بالعزرة في الشارقة، يعيق حركة السير لمستخدمي هذه الطرق من ذوي الطلبة للوصول إلى المدارس الخاصة بأبنائهم الطلبة.

ضمان

قال متعاملون إن كُلفة تمديد الضمان الخاص بالأجهزة الكهربائية مرتفعة وتصل إلى نحو 15% من قيمة المنتج في بعض الأحيان، مطالبين الشركات بإعادة النظر في هذه الكُلفة.

بلاستيك

تستخدم مطاعم ومراكز تسوّق عبوات بلاستيكية لتعبئة الأطعمة وتحديداً الساخنة، وأبدى قرّاء قلقهم من هذه العبوات وجودتها في تحمّل درجات الحرارة العالية وتأثيرها في الصحة، مقترحين إيجاد معايير صحية لهذه الآلية.

درّاجات

لاحظ سائقون أن بعض سائقي الدرّاجات العاملين في توصيل الطلبات، يقودون درّاجاتهم بطريقة متهورة، خلال الفترة التي تسبق موعد الإفطار خلال شهر رمضان. الأمر الذي يعرضهم ويعرّض بقية مستخدمي الطرق للخطر، ودعوا الجهات المعنية إلى إلزامهم بسقف أعلى للسرعة لا ينبغي تجاوزه تحت طائلة المخالفة.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

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