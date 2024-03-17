«الأرصاد»: الطقس صحو إلى غائم.. وارتفاع جديد في «الحرارة» الثلاثاء

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتعرض خلال الفترة الحالية لأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن طقس اليوم يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح غد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتراً بالساعة، تصل إلى 30 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يصبح طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية تتحوّل إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتراً بالساعة، تصل إلى 30 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وأوضح أن طقس الثلاثاء سيعود غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، مع حدوث ارتفاع جديد في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتراً، تصل إلى 35 كيلومتراً بالساعة على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

كما توقع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل غائماً جزئياً بوجه عام مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة غرباً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كيلومتراً، تصل إلى 40 كيلومتراً بالساعة على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب ليلاً في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان.