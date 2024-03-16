الطقس الأحد.. غائم جزئياً واحتمالية سقوط أمطار خفيفة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الأثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س

الخليج العربي: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 05:13 والجزر الأول عند الساعة 07: 22 .

بحر عمان: خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:04 والمد الثاني عند الساعة 01:58. الجزر الأول عند الساعة 09:20 والجزر الثاني عند الساعة 21:54.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 35 22 75 20

دبي 33 23 70 20

الشارقة 33 22 75 20

عجمان 32 21 70 40

أم القيوين 31 23 60 20

رأس الخيمة 33 23 70 25

الفجيرة 30 22 85 40

العـين 35 23 65 25

ليوا 36 24 65 25

الرويس 31 21 90 30

السلع 30 22 90 35

دلـمـا 27 22 90 55

طنب الكبرى / الصغرى 29 23 95 75

أبو موسى 24 23 95 8