"جود" تحفز الأفراد والشركات على دعم حملة "وقف الأم"

أعلنت منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" - Jood.ae -، عن دعمها لحملة "وقف الأم"، التي تهدف إلى تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم، حيث تتيح المنصة التبرع للـحملة من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد عبر الرابط www.Jood.ae.

وتفتح المنصة الباب واسعاً أمام جميع الأفراد والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص والمشاهير والجاليات والمجموعات الثقافية والرياضية والفنية وغيرها لإطلاق حملة مصغرة عبر منصة "جود" الرقمية لتحفيز الموظفين والأصدقاء والمتابعين على التبرع قدر المستطاع، بغية جمع التبرعات لحملة "وقف الأم".

وتستهدف حملة "وقف الأم"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في "وقف الأم"، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، إضافة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.

- حياة أفضل..

وأشادت معالي حصة بوحميد، المديرة العامة لهيئة تنمية المجتمع بدبي، بحملة "وقف الأم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، لدعم تعليم ملايين الأفراد الأقل حظاً حول العالم بشكلٍ مستدام، مشيرة إلى أن الحملة تُعد استكمالاً لجهود الإمارات الإنسانية ورسالتها الحضارية ودورها العالمي من أجل دعم وتمكين الأفراد حول العالم وبعث الأمل في حياةٍ أفضل للنهوض بأنفسهم ومجتمعاتهم.

وأكدت معاليها أن هيئة تنمية المجتمع في دبي تحمل على عاتقها مسؤولية الترويج لحملة "وقف الأم"، من خلال تسخير مبادرات الهيئة المجتمعية ومنصة "جود"، باعتبارها قناة جامعة بشكلٍ مبتكر ومتطوّر والقائمة على مبدأ من المجتمع إلى المجتمع، ووجهة مرجعية موثوقة لتكون القناة الإضافية للمشاركة في جمع التبرعات وإتاحة الفرصة لمختلف الجهات لدعم حملة "وقف الأم"، من أجل توفير منظومة اجتماعية أكثر فعالية واستباقية في الرعاية والتمكين، مما يُساهم بشكلٍ كبيرٍ في دعم تطلعات أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى تمكين قطاعات الأعمال والمؤسسات والأفراد من المساهمة المجتمعية المستدامة.

وقالت معالي حصة بوحميد " نسعى من خلال التعاون البناء وتعزيز الشراكة مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للترويج للحملة من خلال منصة "جود" الرقمية وحث مختلف الجهات على المشاركة والتفاعل لجمع التبرعات ولتوجيه المتبرعين في إطار آمن ومحفز على العطاء الإنساني والمجتمعي، لمد يد العون والمساعدة لتعليم الملايين حول العالم استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله"، مثمنة معاليها جهود كافة القائمين على المنصة في تقديم المساعدة وتذليل الصعاب أمام كافة المتبرعين لتوفير الوقت والجهد عليهم طوال فترة الحملة، موجهة معاليها الدعوة إلى تعزيز التكاتف المجتمعي وحشد الجهود والمشاركة الفاعلة والالتفاف حول العطاء الإنساني لدعم الحملة في بناء مجتمعات تنهض بسواعد أبنائها وترتقي بمجتمعاتها.

وأوضحت أن حملة "وقف الأم" تُعد فرصة حقيقية للعطاء وإحياء العمل الإنساني المتجذر في المجتمع الإماراتي منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وانطلاقاً من دورنا الاجتماعي في رفع مستوى الوعي لدى كافة أفراد المجتمع، نعمل على الترويج للحملة من خلال اضطلاع الهيئة بدورها المنوط بها في تنظيم الورش والحملات الإعلانية والمنصات الرقمية المعتمدة، والاستعداد الأمثل لتلقي التبرعات الداعمة لتحقيق أهداف الحملة السامية وغاياتها النبيلة التي جاءت من أجلها لصنع الفرق في المجتمع المحلي والعالمي.

وتُعد منصة "جُود" للمساهمات المجتمعية التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع بدبي.. المنصة المستقلة الموحّدة على مستوى إمارة دبي، والتي تهدف إلى ترسيخ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق الشفافية حول الاستفادة من المسـاهمات المجتمعيـة للشركات والأفراد، وتعزيز تكامل العمل مع الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي، ودعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية وتشجيع المساهمين على المشاركة الإيجابية، وترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة.

- قنوات المساهمة..

وبالإضافة إلى إمكانية التبرع لحملة "وقف الأم" عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" - Jood.ae -، تواصل الحملة استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".