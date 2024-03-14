"أهلاً رمضان".. من أشعار محمد بن راشد
نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس فيديو يتضمن رائعة شعرية من أشعار، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعنوان "أهلاً رمضان".
وكان مطلع الرائعة الشعرية: أقبل كأجمل ما يكون الموعد.. وانشر ضياءك للأنام ليهتدوا.
"أهلاً رمضان"..من أشعار #محمد_بن_راشد#الامارات_اليوم pic.twitter.com/649YZDnZj0
— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 14, 2024
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