مكتوم بن محمد: فقدت دبي سعيد جمعة النابودة

نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رجل الأعمال الإماراتي سعيد جمعة النابودة.



وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة "اكس": " فقدت دبي سعيد جمعة النابودة الذي انتقل إلى جوار ربه في هذا الشهر الفضيل، الراحل كانت له مسيرة حافلة من العمل والإنجازات، عمل على تأسيس أحد أهم مجموعات الأعمال في الإمارات ودبي، وترأس غرفة تجارة دبي، وساهم في العمل المؤسسي للمجلس الوطني الاتحادي، وكان أحد المخلصين الذي عاصروا الشيخ راشد بن سعيد وعملوا وفق رؤيته وواكبوا طموحه."



وأضاف سموه: " رحم الله سعيد جمعة النابودة وأسكنه فسيح جنّاته، ونسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."