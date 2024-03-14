«حق الليلة»

لاحظ مستهلكون أن معظم المحال التي كانت تقدم عروضاً لمنتجات غذائية وهدايا لمناسبة «حق الليلة»، كانت تواريخ صلاحيتها تنتهي بعد أسبوع أو اثنين، مشيرين أن ذلك يُعدّ استغلالاً لهذه المناسبات، لبيع منتجات قبل انتهاء الصلاحية، وطالبوا بعمل حملات تفتيشية من قبل الجهات المعنية.

عروض

طالب مستهلكون البلديات والجهات المعنية بتكثيف عمليات الرقابة والتفتيش على محال ومتاجر بيع الأغذية خلال رمضان، للتأكد من اتباعهم إجراءات الصحة والسلامة، خصوصاً مع تزايد ضغط العمل بسبب الشهر الكريم

حفر

يعاني مرتادو طريق «نزوى - الشارقة» وجود حفر على طول الطريق، ما يسبب ربكة للسائقين وأعطالاً بالمركبات، علماً بأنهم قدموا شكاوى بهذا الشأن في الجهات المعنية، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء حيال ذلك، لذا يناشدون الجهات المعنية النظر في هذا الأمر.

قيادة

شكا سكان في منطقة المدام بالشارقة، قيادة فئة من الشباب (مراهقين) مركبات دون حصولهم على رخص القيادة، وتالياً يستعرضون بها على الكثبان الرملية، والسير بسرعات عالية في طرق الشعبيات، وهذا بحد ذاته يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين.

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