حلقات رمضانية لتوعية المواطنين بقانون التقاعد

بدأ صندوق أبوظبي للتقاعد، بثّ سلسلة حلقات درامية توعوية، على صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان، تستهدف إرشاد وتوعية متعاملي الصندوق بأهم مواد وبنود قانون التقاعد لإمارة أبوظبي، في إطار درامي مشوّق.

وذكر الصندوق أن سلسلة الحلقات الدرامية، التي تحمل اسم «كيف أحلها؟»، عبارة عن حلقات مُصوّرة قصيرة تُناقش أهم المواقف التي قد يقابلها المؤمّن عليهم خلال رحلتهم المهنية، ويحتاجون فيها إلى المساعدة والإرشاد، لافتاً إلى أن الحلقات الجديدة تهدف إلى توعية المؤمن عليهم بحقوقهم وواجباتهم الواردة في قانون التقاعد، وكذلك أهم الخدمات التي يقدمها لهم الصندوق لتلبية احتياجاتهم، ومساعدتهم على التخطيط لمسارهم المهني مستقبلاً.

وأوضح أن الحملة التوعوية «الرمضانية» تتضمّن أربع حلقات تتناول موضوعات متنوعة في قالب درامي، تنتهي كل حلقة منها بطرح سؤال للمتابعين من فئات المتعاملين المختلفة، بهدف إشراكهم في محاولة مساعدة الشخصية الرئيسة في الحلقة، وإيجاد حلول للمواقف التي يواجهها، من خلال بنود قانون التقاعد، أو من خلال خدمات الصندوق المتوافرة على منصاته لمختلفة.

وأضاف الصندوق أن كل حلقة من الحلقات الأربع ستكون بمنزلة انطلاق لحملة توعوية مصغّرة حول موضوع الحلقة، يتم خلالها تقديم شرح مفصل لكل أحكام وضوابط القانون الواردة في موضوع الحلقة.

وأكد المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبدالله رحمة الحمادي، سعي الصندوق المتواصل لرفع وعي الموطنين المؤمّن عليهم، المسجلين لدى الصندوق، بحقوقهم وواجباتهم الواردة في قانون التقاعد بطرق مبتكرة لحفظ حقوقهم ومساعدتهم على التخطيط لمسارهم المهني حالياً أو مستقبلاً.

وجدّد حرص الصندوق على القيام بدوره في توعية المواطنين المسجلين لدى الصندوق عبر الحملات الإعلامية والوسائل المبتكرة التي تبسط مواد قانون التقاعد.