"ميلادْ نور الوطَن".. قصيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، رائعة شعرية تحتفي بأمجاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

جـيتْ بِـشرىَ قـبلْ مـيعادْ الرِّبيعْ

وإنـتشَتْ بـكْ يـوم ْوافـيتْ الرِّبوعْ

بــكْ فِــرِحْ زايـدْ وبـشَّرهمْ جـميعْ

وإبـتدىَ لنوركْ علىَ داركْ سطوعْ

وصـرتْ شـمسْ الدارْ لكْ نورٍ بديعْ

يـومْ غـيزكْ لـوُ لهمْ بهجِهْ شموعْ

وإحتفىَ بكْ شعبْ لكْ دايمْ يطيعْ

وحـلْ حـبِّكْ في الضمايرْ والضلوعْ

نــعـمـْ بـوخـالدْ ولــكْ قــدرٍ رفـيـعْ

ريِّــسْ الـدولِـهْ وعـدوانِـهْ خـضوعْ

بـانـيْ الـنَّـهضَهْ وبـنـيانِكْ سـريـعْ

مـاتـواحـي لـلـعـلا عـنـدكْ نــزوعْ

سـيـرْ بـبلادكْ وشـعبكْ لـكْ تـبيعْ

لـيـنْ تـوصَـلْ لـلثريا فـي الـطلوعْ