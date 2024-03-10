«وقف الأم» تخصص 6 قنوات لاستقبال تبرعات الأفراد والمؤسسات

أعلنت حملة «وقف الأم»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخصيص ست قنوات ميسّرة لاستقبال تبرعات وإسهامات الأفراد والمؤسسات، للإسهام في تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي، لتوفير التعليم لملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام.

وتهدف حملة «وقف الأم»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في «وقف الأم»، إضافة إلى دعم الأفراد، تعليماً وتأهيلاً، في المجتمعات الأقل حظاً، من خلال دعم العملية التعليمية، ضمن مختلف المستويات الدراسية والمهنية والتأهيلية، فضلاً عن ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.

وتفتح حملة «وقف الأم» باب الإسهامات المالية للجميع، لتوفير فرص التعليم للفئات الأقل حظاً أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة، من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني، أو الرسائل النصية القصيرة (SMS)، أو التحويل المصرفي، أو مركز الاتصال الخاص بالحملة، أو تطبيق «دبي الآن»، أو منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» (Jood.ae).

الموقع الإلكتروني

ويستقبل موقع حملة «وقف الأم» Mothersfund.ae التبرعات من الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال من داخل الدولة وخارجها، حيث يمكن تقديم المبلغ الذي يريده المتبرع لدعم الحملة والإسهام في تحقيق أهدافها.

مركز الاتصال

ويمكن للراغبين في الإسهام بحملة «وقف الأم» التواصل مع فريق مركز الاتصال الخاص بها على الرقم المجاني 8009999 من الساعة 10:00 صباحاً إلى 05:00 مساءً طوال أيام الأسبوع، بما فيها عطلة نهاية الأسبوع، لترتيب عملية التبرع بالمبلغ الذي يريدون تخصيصه لدعم التعليم في المجتمعات الأكثر احتياجاً.

التحويل المصرفي

وتقدم حملة «وقف الأم» كذلك قناة التحويلات المصرفية المباشرة للإسهام في المجهود الخيري للمبادرة، حيث يمكن للجميع تحويل المبلغ المراد التبرع به لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد/ 790340003708472909201 AE/ في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

الرسائل النصية

وتوفر الحملة خيار التبرع لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة من خلال إرسال كلمة «أمي» أو «Mother» باللغة الإنجليزية على شكل رسالة نصية (SMS) لأرقام محددة على شبكتي «دو» و«اتصالات من &e» في الإمارات، على النحو التالي: إرسال كلمة «أمي» أو «Mother» في رسالة نصية للرقم: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، وإرسال كلمة «أمي» أو «Mother» في رسالة نصية للرقم: 1035 للتبرع بـ50 درهماً، وإرسال كلمة «أمي» أو «Mother» في رسالة نصية للرقم: 1036 للتبرع بـ100 درهم، وإرسال كلمة «أمي» أو «Mother» في رسالة نصية للرقم: 1038 للتبرع بـ500 درهم.

تطبيق «دبي الآن»

كما تقدم حملة «وقف الأم» خيار التبرع من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات»، حيث تتعاون «دبي الرقمية» مع الحملة، لتسهيل إسهامات المتبرعين من المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال من داخل دولة الإمارات.

منصة «جود»

ويمكن التبرع لحملة «وقف الأم» من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» «Jood.ae» عبر الرابط www.Jood.ae.

وتفتح المنصة الباب واسعاً أمام جميع الأفراد والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص والمشاهير والجاليات والمجموعات الثقافية والرياضية والفنية وغيرها لإطلاق حملة مصغرة عبر منصة «جود» الرقمية، لتحفيز الموظفين والأصدقاء والمتابعين على التبرع قدر المستطاع، بغية جمع التبرعات لحملة «وقف الأم». وتمثل حملة «وقف الأم» استمراراً للحملات الخيرية الكبرى التي أُطلقت في شهر رمضان المبارك، وحظيت بتفاعل كبير من مجتمع الإمارات، وحققت نجاحات فاقت مستهدفاتها.

ويذهب ريع «وقف الأم» لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم، ومنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، كما يستهدف الوقف مساعدة كل إنسان يسعى إلى تلقي التأهيل العلمي والمعرفي والتدريب المهني الموجه في المجتمعات الأقل حظاً لتمكينه من امتلاك الأدوات والمهارات المعرفية والعملية اللازمة التي تساعده في دخول سوق العمل كقيمة نوعية مضافة لنفسه ولمجتمعه.

. إمكانية التبرع للحملة عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» (Jood.ae).

. الموقع الإلكتروني لحملة «وقف الأم» Mothersfund.ae يستقبل إسهامات المتبرعين.

. الرسائل النصية عبر «دو» و«اتصالات من &e» من خيارات التبرّع المباشر للحملة.

. توفير قناة التحويلات المصرفية المباشرة للإسهام في المجهود الخيري للمبادرة.

. التواصل مع فريق مركز الاتصال على الرقم المجاني 8009999 لترتيب عملية التبرع.

. الحملة تقدم خيار التبرع من خلال تطبيق «دبي الآن» تحت فئة التبرعات.