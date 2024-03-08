حمدان بن محمد: فخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التهاني والتبريكات لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك وسمو الشيخة هند بنت مكتوم ولكل امرأة في الإمارات وحول العالم.



وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "اكس": "في يوم المرأة العالمي، نتقدم بالتهنئة والتبريكات لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك ولأمي الشيخة هند بنت مكتوم ولكل امرأة في الإمارات وحول العالم ... فخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة"