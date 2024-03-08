إطلاق الموقع الإلكتروني لـ «صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة»

أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي رئيسة صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، الموقع الرسمي للصندوق التابع للهيئة على شبكة الإنترنت https://sheikhafatimafund.com/ar.

وتم تصميم الموقع وفقاً للمعايير التكنولوجية الحديثة ويُتيح لزوّاره سهولة التصفّح، باللغتين العربية والإنجليزية.

وتصدرت الصفحة الرئيسة لموقع الصندوق كلمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي تعكس مبادئها وقيمها نحو العمل الإنساني، وتؤكد أهمية تقديم المساعدة لكل من يحتاج إليها دون تمييز كون العطاء لا يعتبر فضلاً، لكنه واجب على كل قادر على مد يد العون والمساندة.

وقالت سموها في كلمتها إن «معاناة اللاجئات تحثنا دائماً على السعي لتخفيف آلامهن من خلال استمرار المساعدات التنموية التي تنهض بمقومات ومهارات المرأة اللاجئة والنازحة، وتعزيز قدراتها على أن تكون شريكاً فاعلاً في تحقيق تنمية مواردها ودعم استقرار عائلتها وتعزيز دورها أماً ومربية».

ويهدف الموقع إلى التعريف بالصندوق من خلال الرؤية والرسالة والقيم التي تركّز على خلق بيئة تتمتع النساء اللاجئات فيها بالمساواة في الوصول إلى الفرص والموارد، وتمكينهن من العيش بأمان وكرامة، ويستعرض أهداف الصندوق المتوافقة مع رؤية الإمارات 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2050، التي تركز على التعليم والتماسك الاجتماعي والنمو المستدام.

ويعرض الموقع بعض مساهمات الصندوق من خلال المشاريع التنموية في العديد من مناطق إيواء اللاجئين، ويلقي الضوء على المهام التي يقوم بها ولا تقتصر على مناطق جغرافية معينة، بل تُعد رحلة عالمية يسعى من خلالها لتحويل التحديات إلى فرص، وإضاءة الأمل في قلوب النازحات واللاجئات.

وأكدت وزيرة دولة رئيسة اللجنة العليا للصندوق الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أولت العمل الخيري، جلّ عنايتها واهتمامها منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وتتواصل المسيرة الطيبة القائمة على تقديم العون والمساعدة لكل محتاج من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي اتسع نطاقها ما جعل الإمارات مثالاً يحتذى في ترسيخ قيم الإخاء والعطاء والتسامح.

وأشادت بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، واهتمامها البالغ بقضية اللاجئين خصوصاً النساء، موضحة أن سموها أطلقت منذ تأسيس الصندوق العديد من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تطوير قدرات اللاجئات، وتعزيز مهاراتهن في العديد من المجالات التنموية من أجل تأمين حياة كريمة لهن.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، بجهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تُعد رائدة في مجالات العمل الإنساني والتنموي، ورسخت مكانتها العالمية في هذا المجال.