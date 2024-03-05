محمد بن زايد: تربطنا بالكويت الشقيقة علاقات أخوية تاريخية تقوم على أسس راسخة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن العلاقات التي تربط بين الإمارات والكويت علاقات أخوية تاريخية تقوم على أسس راسخة.

وكتب صاحب السمو على منصة "إكس" : "سعدت اليوم بلقاء أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في أبوظبي. تربطنا بالكويت الشقيقة علاقات أخوية تاريخية تقوم على أسس راسخة من التفاهم والاحترام على المستويين الرسمي والشعبي، وحريصون على العمل معاً على تقوية هذه العلاقات وتنميتها، ودعم العمل الخليجي المشترك، وتعزيز أسس الاستقرار والازدهار في المنطقة لمصلحة شعوبها كافة".