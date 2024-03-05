شرطة أبوظبي تنفذ فعالية «شهر القراءة»

نفذت لجنة الأدباء والقراءة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، فعالية «شهر القراءة» التحفيزية المجتمعية حول أهمية القراءة، وذلك في حديقة الأنغام، بالتعاون مع مركز التواجد البلدي بمدينة محمد بن زايد، والشركاء، تزامناً مع شهر القراءة الوطني الذي يقام في شهر مارس سنوياً.

وأكد رئيس لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي، المقدم ناصر عبد الله الساعدي «أهمية ترسيخ ثقافة القراءة كعادة يومية، وممارستها باستمرار، لتصبح جزءاً مهماً ضمن الأنشطة اليومية في حياتنا».

وقال: إن «هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لشرطة أبوظبي، لتعزيز ثقافة القراءة، وجعلها أولوية ضمن الأجندة السنوية، إسهاماً في إثراء ودعم البنية التحتية الثقافية والمعرفية وصولاً إلى تحقيق تطلعات مجتمعنا في بناء وتطوير جيل قادم مُتسلح بالثقافة والمعرفة».

وبدأت الفعالية بمشاركة فرقة موسيقى شرطة أبوظبي بمجموعة من مقطوعاتها الموسيقية، وعرض لفرسان الشرطة «الخيالة»، وتعرف الجمهور إلى أهداف دورية السعادة.

وقدم قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة، مسابقات متنوعة شهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، إلى جانب توزيع مجموعة من الكتب.

وشاركت جمعية حماية اللغة العربية في معرض للكتب، بينما عرض الأرشيف والمكتبة الوطنية صوراً لتاريخ ومسيرة إنجازات قيام اتحاد دولة الإمارات، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، إضافة إلى تقديم ورش قرائية.