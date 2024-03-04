«الاتحادية للموارد البشرية» تطلق «بودكاست جاهز»

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، «بودكاست جاهز»، المدونة الصوتية الخاصة بمبادرة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية، إحدى مبادرات «الهيئة» الاستراتيجية، وأحد المشاريع التحولية التي تسهم في تطوير الموظفين والاستثمار بقدراتهم، وتعزيز جاهزية المواهب الحكومية بمهارات المستقبل.

واعتبرت مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة، مريم الزرعوني «بودكاست جاهز» إضافة نوعية، وقناة معرفية جديدة تُضاف إلى المنصة، لتمكين الموظفين من الاستماع إلى محتوى المنصة التعليمي، على شكل ملفات صوتية.

وأكدت أن فكرة المشروع تقوم على إطلاق سلسلة حلقات بودكاست، ضمن المنصة، وتحويل المحتوى التعليمي المطروح عبرها إلى ملفات صوتية، بدءاً بجلسات الماستر كلاس، التي تم عقدها في وقت سابق ضمن مبادرة جاهز، وإتاحتها عبر المنصة الرقمية، بحيث يتسنى لموظفي الحكومة المستفيدين الاستماع إليها في أي وقت ومن أي مكان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تنويع وسائل تقديم المحتوى الخاص بمنصة «جاهز»، ليناسب جميع المستخدمين وتفضيلاتهم، وتمكينهم من الاستماع إلى جلسات معرفية يقدمها خبراء ومتحدثون عالميون، في موضوعات مختلفة، تركز على مهارات المستقبل، مثل (التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والميتافيرس، وتعلم الآلة، والتغير المناخي، والريادة في التحول الرقمي الحكومي، والتصميم من أجل المستقبل، والحوسبة السحابية، والتفكير الحاسوبي لتصميم عمليات أفضل، والويب 3.0، وذاكرة بلا حدود للتعلم بشكل أسرع).

وفي المرحلة الأولى من المشروع، تم إتاحة ثلاث حلقات بودكاست عبر منصة «جاهز»، الأولى حول الأمن السيبراني، يتحدث فيها الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات العربية المتحدة، والثانية عن الريادة في التحول الرقمي، ويتحدث فيها سييم سيكوت، الرئيس التنفيذي السابق لتكنولوجيا المعلومات في حكومة إستونيا، أما الثالثة فهي عن الميتافيرس وتستضيف مارك كاريل مدير عام أول والمدير الدولي للابتكار التكنولوجي في Accenture، ولوسي كوبر رئيسة ابتكار العملاء عبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ واليابان في Microsoft.

وفي المرحلة المقبلة، سيتم توفير بقية جلسات الماستر كلاس بصيغة بودكاست صوتي، والعمل مع شركاء مبادرة «جاهز»على استضافة خبراء مميزين، لإعداد حلقات بودكاست جديدة، ضمن المهارات المستهدفة في جاهز ومنها (المهارات الرقمية، ومهارات X10، ومهارات الاقتصاد الجديد، ومهارات البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مهارات تستهدف بعض التخصصات المهنية الاستراتيجية).