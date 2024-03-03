مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة عبدالله سعيد العامر

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الأحد)، واجب العزاء إلى عبدالله سعيد بالحب العامري وإخوانه، في وفاة المغفور لها والدتهم، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنّاته، وأن يلهم أسرتها وذويها جميل الصبر والسلوان.