محمد بن راشد: الإمارات محور رئيس لحركة الملاحة العالمية

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، معرض دبي العالمي للقوارب، أحد أكبر وأعرق المعارض البحرية في منطقة الشرق الأوسط، المقام في «دبي هاربر»، حيث يتولى مركز دبي التجاري العالمي تنظيم دورته الـ30 حتى الثالث من مارس الجاري، بمشاركة مجموعة من أهم منتجي القوارب واليخوت الفاخرة في العالم.

وخلال جولة في المعرض، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات تمثل اليوم «محوراً رئيساً لحركة الملاحة العالمية بإمكاناتها اللوجستية القوية وموقعها الاستراتيجي المتميز»، لافتاً سموه إلى المكانة الرفيعة التي تتمتع بها الدولة على الصعيد العالمي كمحور مهم، سواء للحركة التجارية أو السياحية البحرية.

ونوّه سموه بالقدرات المتميزة للقطاع البحري في دبي، قائلاً: «تطور دبي كوجهة بحرية وسياحية مفضلة عالمياً حوّلها إلى حلقة وصل مركزية تربط بين الشعوب والثقافات والأعمال من حول العالم»، منوهاً سموه بالمكانة المتقدمة التي بات معرض دبي العالمي للقوارب يتمتع بها في مجال الصناعات والخدمات البحرية على المستوى الدولي، والتي تأسست على مدار ثلاثة عقود، مستقطباً نخبة من المعنيين بهذا القطاع من شركات محلية ودولية تحرص على الوجود في هذا المحفل السنوي الأبرز من نوعه في المنطقة.

وقال سموه: «ارتباط دبي بالبحر يمثّل جزءاً من تاريخها ويشكّل جانباً من ثقافتها، وهو عنصر مهم في صناعة مستقبلها»، منوهاً سموه بكون المعرض يعنى بأحد القطاعات التي ارتبطت بها دبي تاريخياً، كونها اعتمدت في اقتصادها في فترة مبكرة من مسيرتها على أنشطة ارتبطت بالبحر، مثل التجارة البحرية وصناعة السفن الخشبية وصيد اللؤلؤ، وغيرها.

وأضاف سموه: «اختيار قيادات الصناعة البحرية العالمية للقاء في دولة الإمارات، ومن خلال أحد أهم مرافئ دبي، شهادة ثقة بقدراتنا، واعتراف بجدوى نهجنا الدائم في السعي نحو التميز، والتزامنا بتسهيل الوصول إلى فرص جديدة تخدم في توجيه العالم نحو غد أفضل».

واطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الزيارة التي رافقه فيها المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد محمد حارب، على أهم الابتكارات والتقنيات الرائدة والمنتجات المتميزة التي شملها المعرض، والتي تتضمن 50 قارباً سيتم إطلاقها إقليمياً وعالمياً من دبي، من بين أكثر من 200 قارب مشارك ضمن المعروضات التي تعود إلى ما يزيد على 1000 علامة تجارية استقطبها الحدث من 55 دولة.

واستمع سموه إلى شرح حول أحدث التقنيات والتجهيزات الملاحية على متن القوارب واليخوت الفاخرة التي تعد من أهم المستجدات في هذا القطاع على مستوى العالم، والتي تسهم في تحقيق نمط الحياة البحرية الفاخرة، تأكيداً لمكانة دبي بوصفها المدينة المثالية للعيش والعمل والترفيه والزيارة.