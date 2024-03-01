مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة مسري بن عتيج بالعرطي

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى مسري بن عتيج بالعرطي.

وقدّم سموه، خلال زيارته لمجلس العزاء في دبي، صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.