شراكة بين «المدرسة الرقمية» وموريتانيا وكولومبيا لتعزيز التحول الرقمي للتعليم

أعلنت «المدرسة الرقمية»، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، عن إطلاق شراكات جديدة مع وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة في موريتانيا، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كولومبيا، بهدف التعاون في تطوير استراتيجيات التحول الرقمي في التعليم وتوظيف أحدث التقنيات والتطبيقات الرقمية في توفير تجربة تعليم مستقبلي ومبتكر.

تم توقيع الاتفاقية خلال أعمال «القمة العالمية للحكومات 2024» بحضور وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عمر سلطان العلماء، ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا، ماوريسيو ليزكانو، ووزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة في موريتانيا، محمد عبدالله لولي.

وتركز الشراكة على تعزيز التكامل والتعاون في دعم التعليم الرقمي، وتطوير البنية التحتية وتعزيز الوصول للإنترنت في المواقع التي تنشط بها المدرسة الرقمية، إضافة إلى التعاون في وضع استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي في قطاع التعليم، وإتاحة المجال أمام المزيد من الشراكات المبتكرة في دعم وصول المدارس والطلبة للأجهزة والإنترنت والخدمات الرقمية في التعليم.

وأكد عمر سلطان العلماء، أن توسيع الشراكات وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كل الدول لدعم مبادرات المدرسة الرقمية وتوسيع نطاق عملها في دعم الفئات الأقل حظاً حول العالم بتجارب تعلم رقمي متقدمة، بما يسهم في تسريع الوصول إلى مجتمع رقمي عالمي يوفر التعليم لمن يحتاجه في أي مكان حول العالم.

وقال إن إطلاق شراكات المدرسة الرقمية من منصة القمة العالمية للحكومات يعكس الحرص على الاستفادة مما توفره القمة من فرص للدول والحكومات لاستشراف المستقبل، وتعزيز التعاون، وتحديد الأولويات التي يجب العمل لحلها عبر تعزيز التواصل الحضاري والتبادل المعرفي، وعقد الشراكات الفاعلة والهادفة إلى خدمة المجتمعات وضمان مستقبل أفضل لها.

عمر سلطان العلماء:

• فتح آفاق أوسع للتعاون الدولي لدعم جهود المدرسة الرقمية في تعزيز التحول الرقمي في التعليم حول العالم.