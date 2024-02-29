أحمد بن محمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «إدارة أمن المواصلات» و«فلاي دبي»

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة أمن المواصلات بدبي، وشركة فلاي دبي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي افتتحه سموه، أمس، وتنظّمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «التنقل المستدام وجودة الحياة»، وتستمر فعالياته ثلاثة أيام.

وقع مذكرة التفاهم، مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، العميد عبيد الحثبور، والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد محمد عبيدالله.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الطرفين، لتحقيق التكامل المؤسسي، إلى جانب تطوير الشراكة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، وتقديم الخدمات الأمنية والفنية، والاطلاع على أحدث الممارسات العالمية التي تتيح تقديم أفضل الخدمات.

وقال العميد عبيد الحثبور، إن توقيع مذكرة التفاهم مع «فلاي دبي» يأتي في إطار تعزيز قنوات الاتصال والتعاون بين الجانبين، بما يُسهم في تحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي لتعزيز سلامة التنقل، وتوفير بيئة آمنة للمجتمع، ودعم تكامل وسائل النقل، وضمان النقل الآمن والمرن في الإمارة. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المذكرة بمثابة خطوة لبداية شراكة مستمرة بين الجانبين في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب حمد محمد عبيد الله، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع إدارة أمن المواصلات بدبي، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، مثل التطوير والتدريب وتبادل الخبرات وتقديم الخدمات الأمنية والفنية.

وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد أيضاً التزام «فلاي دبي» دعم مختلف المبادرات التي من شأنها تعزيز منظومة أمن الطيران في «فلاي دبي»، ودبي عموماً، كشركة طيران وطنية تسعى دوماً لخدمة عملائها، وتسهيل السفر، وربط دبي بمختلف الأسواق العالمية.

عبيد الحثبور:

• مذكرة التفاهم تسهم في تحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي، لتعزيز سلامة التنقل، وتوفير بيئة آمنة للمجتمع.

حمد محمد عبيدالله:

• المذكرة تعكس التزام (فلاي دبي) دعم مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز منظومة أمن الطيران في الشركة ودبي عموماً.