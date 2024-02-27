5660 مركبة أجرة في أسطول «تاكسي دبي»

أعلنت شركة تاكسي دبي استحواذها على 94 لوحة جديدة في المزايدة الأخيرة التي طرحتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبذلك يصبح العدد الذي تم إضافته من المركبات في عام 2024، 445 مركبة أجرة، لتسهم هذه الزيادة في رفع الحصة السوقية للشركة إلى 46% خلال العام الجاري، ما يعزّز مكانتها كبرى الشركات المشغلة في قطاع النقل في دبي، ويؤكد قوة المركز المالي للشركة ومقدرتها على التوسّع والاستحواذ.

وتأتي هذه الزيادة التي تشكل إضافة لحجم أسطول مركبات أجرة شركة تاكسي دبي البالغ 5660 مركبة أجرة، وذلك تأكيداً على جهود الشركة المتواصلة لزيادة مواردها المالية المخصصة للأعمال التشغيلية والاستراتيجية، وفي إطار خططها التوسعية في قطاع مركبات الأجرة، وسعيها المتواصل لتقديم خدمات نقل وفق أعلى المعايير العالمية بصورة مبتكرة ومتميزة ورقمية ومستدامة تسهل حركة التنقلات اليومية لسكان إمارة دبي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، منصور رحمة الفلاسي، أن تشغيل 94 مركبة أجرة جديدة يعكس النمو المستدام الذي تشهده أعمال الشركة على المستويين التشغيلي والاستثماري، والنمو في عدد أسطول مركبات الأجرة من 5216 خلال عام 2023 إلى 5660 في عام 2024، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإضافة في نمو الإيرادات الإجمالية للشركة لهذا العام، ما يعزّز من مركزها المالي الرائد في سوق دبي المالي ويسهم في تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين في أسهم الشركة وزيادة القيمة لمصلحة المساهمين، مشيراً إلى أن هذه الإضافة تأتي في إطار حرص الشركة على المساهمة في توسيع وتطوير قطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي، حيث ستلعب دوراً مهماً في تعزيز القدرات التشغيلية لتاكسي دبي، وتنمية قدراتها على تقديم أفضل خدمات النقل، ولا سيما أن تعزيز أسطول مركبات الأجرة سيزيد من عدد الرحلات اليومية.

وأشار إلى أن شركة تاكسي دبي تواصل عمليات النمو في أسطول مركباتها، حيث شهدت أخيراً مضاعفة لعدد مركبات تاكسي المطار بنسبة 100% من خلال إضافة 350 مركبة أجرة جديدة، وهو ما يؤكد الجاهزية الاستباقية لتاكسي دبي لتقديم خدمات نقل وفق أعلى المستويات بما يتماشى مع سمعة ومكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية، ويواكب النمو السكاني الذي تشهده الإمارة، وبما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 على صعيد توفير خيارات تنقل مستدامة ومرنة لكل سكان وزوّار الإمارة.

وتُقدم «تاكسي دبي» مجموعة واسعة من حلول التنقل عبر أربعة محاور رئيسة للأعمال، تشمل خدمات مركبات الأجرة بأسطولها الكبير والصديق للبيئة، وخدمات مركبات الليموزين لفئة كبار الشخصيات مع سائقين ذوي خبرة لتوفير تجربة فاخرة، إضافة إلى خدمات الحافلات وخدمة التوصيل للشركات.

• «تاكسي دبي» تؤكد جاهزيتها الاستباقية لتقديم خدمات تتماشى مع مكانة دبي وجهة سياحية عالمية.