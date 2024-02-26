"لجنة المجلس الوطني" تعتمد مسودة تقرير بشأن دعم القطاع الصناعي

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، اليوم، مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وادخلت اللجنة خلال اجتماعها تعديلاتها على تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي مع ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمهيدا لاعتماده ورفعه للمجلس.