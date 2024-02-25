محمد بن راشد: أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشعب الكويتي الشقيق وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت باليوم الوطني.

وقال صاحب السمو عبر منصة "إكس": "بارك للشعب الكويتي الشقيق ولأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يومهم الوطني المجيد .. أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها .. وأعاده علينا وعليهم بالخير واليمن ودوام المحبة والأخوة".