«الوطني الاتحادي» يبحث التعاون مع برلمانات تركيا وتايلاند والمالديف

وقّع المجلس الوطني الاتحادي مذكرة تفاهم، مع برلمان جمهورية أذربيجان، لتأطير التعاون البرلماني بين الجانبين، كما بحث المجلس سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية مع كل من مجلس الأمة الكبير في جمهورية تركيا، ومجلس النواب في مملكة تايلاند، ومجلس الشعب في جمهورية المالديف، وذلك على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان.

والتقى النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، الدكتور طارق حميد الطاير، كلاً على حدة، رئيس مجلس الأمة الكبير في جمهورية تركيا، نعمان كورتولموش، ورئيس مجلس النواب في مملكة تايلاند، وان محمد نور مثا، ورئيس مجلس الشعب في جمهورية المالديف، محمد إسلام.

ونقل الطاير تحيات رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، لنظرائه رؤساء البرلمانات، وتم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق حيال مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على دولة الإمارات والدول الصديقة وشعوبها.

وأكد الدكتور طارق الطاير أن العلاقات الثنائية مع تركيا وتايلاند والمالديف تشهد تطوراً على مختلف الصعد، وذلك بفضل حرص القيادة على تعزيزها وتقويتها ودفعها نحو آفاق أرحب.

إلى ذلك، وقّع المجلس الوطني الاتحادي مذكرة تفاهم، مع برلمان جمهورية أذربيجان، لتأطير التعاون البرلماني بين الجانبين، والتنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، الدكتور طارق حميد الطاير، مع رئيسة برلمان جمهورية أذربيجان، صاحبة غافاروفا، على هامش اجتماعات الجمعية المنعقدة في باكو. وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني، والتأكيد على أهمية استمرار عقد اجتماعات لجان الصداقة بين البرلمانين.

وقدم الدكتور طارق الطاير، التهنئة لحكومة وشعب جمهورية أذربيجان، بمناسبة إعادة انتخاب إلهام علييف، رئيساً للجمهورية، وأكد حرص دولة الإمارات على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

بدورها، أكدت صاحبة غافاروفا، أهمية توطيد العلاقات البرلمانية وتنميتها عبر الاجتماعات الثنائية والزيارات للتشاور وتبادل الخبرات، وتعزيز مختلف أوجه التعاون البرلماني بين البرلمانين، وأشارت إلى أن جمهورية أذربيجان تولي اهتماماً بالغاً بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية والاقتصادية مع دولة الإمارات، وهي الشريك التجاري الرئيس لبلادها في منطقة الخليج.

حضر اللقاء، كل من نائب رئيس المجموعة، فاطمة علي المهيري، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي: خالد عمر الخرجي، ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، والأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس، عفراء راشد البسطي، وسفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، محمد مراد البلوشي.