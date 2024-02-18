«الأرصاد»: انخفاض في «الحرارة» اليوم.. وارتفاع طفيف خلال النصف الثاني من فبراير

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد مرتفع جوي سطحي من الشرق، وامتداد منخفض جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعاً طفيفاً على بعض المناطق، خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، مقارنة مع شهر يناير الماضي، وذلك على الرغم من استمرار درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام خلال الفترة الحالية، نتيجة تأثر الدولة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة.

وأوضح المركز أن طقس اليوم يكون صحواً إلى غائم جزئياً، ويكون غائماً أحياناً شمالاً، منوهاً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتصبح قوية أحياناً، خصوصاً على البحر، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومتوسطاً، يصبح مضطرب الموج بعد الظهر في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً يبقى صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، كما تظل الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وقوية أحياناً خصوصاً على البحر، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، ويكون غائماً أحياناً شمالاً، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتصبح قوية أحياناً خصوصاً على البحر، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة وتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عمان.