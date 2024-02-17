طابع بريدي بمناسبة اليوبيل الفضي لجائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة

احتفت مجموعة بريد الإمارات وجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، المنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي، بمقر الجمعية، أمس، بتدشين طابع بريدي بمناسبة اليوبيل الفضي للجائزة ،وإهدائه إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة.

وقالت أمينة الدبوس السويدي، المدير التنفيذي للجائزة، في كلمتها خلال الحفل: "نلتقي اليوم احتفالاً بإصدار طابع بريدي إماراتي يعزز من مسيرة العطاء الخالص لطفولة مبدعة بمناسبة احتفالات الجائزة بيوبيلها الفضي ومرور 25 عاماً حلقت فيها طفولتنا الواعدة في فضاءات التميز والإبداع والتفوق، مثمنين جهود دولتنا الغالية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، في سعيهم الدؤوب لخدمة هذا الوطن الغالي".

وعبرت أمينة الدبوس عن فخرها بإهداء الطابع البريدي إلى رئيسة الجائزة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تقديرا وعرفانا لجهودها المثمرة من أجل إبداعات الطفولة ،كما توجهت بالشكر إلى حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لدعمها المتواصل ،و شكرت أيضاً الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، لاحتضانها ومساندتها كافة مراحل انطلاقة الجائزة حتى تبوأت الصدارة محتفلة باليوبيل الفضي.

وأعلنت "شركة مجموعة بريد الإمارات" عن إصدار طابع تذكاري جديد بالتعاون مع"جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة".

ويحتفي هذا الطابع الفريد بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الجائزة التي قدمت مساهمات تركت أثراً راسخاً في مجال تعزيز حقوق الطفولة في مختلف المجالات.

ويمتاز الطابع بتصميم فريد يجسد أهمية الجائزة في تشجيع وتنمية إبداعات الأطفال والشباب في المنطقة، ما يعكس التزام مجموعة بريد الإمارات بالمسؤولية الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى أنه يمثل رمزاً للتفاني والتطور الذي شهدته الجائزة خلال مسيرتها المميزة في خدمة الأطفال والمجتمع.