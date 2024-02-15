عبدالله بن زايد يستقبل وفد منتسبي دورة الدفاع الوطني الـ"11"

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفدا ضم منتسبي دورة الدفاع الوطني الحادية عشرة 2023 - 2024.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالوفد، واطلع على البرنامج الأكاديمي والعلمي لدورة الدفاع الوطني الحادية عشرة.

وأشاد سموه بجهود كلية الدفاع الوطني والحرص على استقطاب الكفاءات الوطنية للمشاركة في الدورة التي أتاحت برنامجا أكاديميا وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، كما وفرت منصة لتنمية مهارات العمل الجماعي لكافة الدارسين بالإضافة إلى تزويدهم بالعلوم والمعارف الحديثة.

وأكد سموه أن كلية الدفاع الوطني صرح علمي ومعرفي متخصص ورائد على مستوى العالم يوفر للكوادر الوطنية التأهيل اللازم في العديد من المجالات المهمة المتصلة بخدمة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وصون إنجازاتها وحماية مكتسباتها.

وأعرب سموه عن تمنياته لجميع المنتسبين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية لكلية الدفاع الوطني التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف الكلية ورؤيتها.

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بلقاء سموه، مؤكدين حرصهم على دعم كافة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز مكانة الدولة وريادتها العالمية في مختلف المجالات.