سعيد الطاير يستعرض أبرز التحولات العالمية في الطاقة

أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن التحول إلى الطاقة المتجددة يعيد تشكيل ديناميكيات القوة العالمية، مشيراً إلى أهمية تحويل التحديات في قطاع الطاقة إلى فرص سانحة لتحقيق المزيد من التحول الأخضر والتنمية المستدامة وتعميم الفوائد على الجميع. جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسة التي ألقاها تحت عنوان «التحولات العالمية في مستقبل قطاع الطاقة» ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024.

وقال الطاير: «أصبحت القمة العالمية للحكومات، التي تعقد تحت شعار (استشراف حكومات المستقبل)، فعالية عالمية مميزة تجمع قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم للمشاركة والمساهمة في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر ضرورية في تشكيل الحكومات المستقبلية».

وأضاف: «استشراف المستقبل حاضر في فكر القيادة الرشيدة، ومكون أساسي في الخطط والاستراتيجيات الحكومية، فالرؤية السديدة للقيادة الرشيدة كانت ولاتزال العامل الرئيس في ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، بما في ذلك التحول العالمي في قطاع الطاقة من خلال الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ويرتكز هذا الاتجاه على ضرورة حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي وعلى ضوء انخفاض تكاليف تقنيات الطاقة المتجددة، ما يمكنها من منافسة الوقود الأحفوري التقليدي في الوقت نفسه».

وأكد أنه «من المهم تحويل تلك التحديات إلى فرص سانحة لتحقيق المزيد من التحول الأخضر والتنمية المستدامة وتعميم الفوائد على الجميع».

وقال الطاير: «إن التحول إلى الطاقة المتجددة يعيد تشكيل ديناميكيات القوة العالمية، إذ تكتسب البلدان الغنية بموارد الطاقة المتجددة، مثل الدول الغنية بالطاقة الشمسية في الشرق الأوسط والدول الغنية بالرياح في شمال أوروبا، أهمية استراتيجية في مشهد الطاقة العالمي، ويسهم في خفض كلفة الطاقة للمستهلكين. ويعد تخزين الطاقة أيضاً اتجاهاً رئيساً في تحول الطاقة. ويلعب التقدم في تخزين البطاريات، فضلاً عن التقنيات الأخرى مثل تخزين الطاقة المائية بالضخ، وتخزين الطاقة على نطاق الشبكات، دوراً حاسماً في تمكين دمج الطاقة المتجددة في الشبكات».

سعيد الطاير:

• استشراف المستقبل حاضر في فكر القيادة الرشيدة، ومكون أساسي في الخطط والاستراتيجيات الحكومية.

• التحول إلى الطاقة المتجددة يعيد تشكيل ديناميكيات القوة العالمية.