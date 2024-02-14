«بلدية دبي» تنتهي من سحب تجمعات مياه الأمطار خلال وقت قياسي

أعلنت بلدية دبي انتهاءها من سحب تجمعات مياه الأمطار خلال وقت قياسي، مشيرة إلى أنها تعاملت مع الحالة الجوية التي شهدتها الدولة أخيراً وفق خطة استباقية، بالشراكة مع الجهات المعنية، من خلال وضع آلية للتعامل مع الحالات الطارئة، وتصريف تجمعات مياه الأمطار بكفاءة عالية، مشيرة إلى أنها تعاملت مع 907 بلاغات بسرعة وكفاءة عالية.

وأوضحت البلدية لـ«الإمارات اليوم» أنها خصصت 124 كادراً إشرافياً، إضافة إلى 911 موظفاً ومهندساً ومراقباً، فيما خصصت 106 منسقين لتلقي البلاغات، و324 من العمال والسائقين، وتضمنت آليات البلدية 108 صهاريج، و127 مضخة، و17 شاحنة ثقيلة، إضافة إلى 22 شاحنة خفيفة، و160 منقذاً، و23 آلية شملت حفارات وروافع شوكية، وثلاث مكانس رملية، و10 دراجات شاطئية.

وأوضحت البلدية أن تعاملها الفوري والسريع مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، جاء ضمن خطة استباقية، تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع حالات الطوارئ والبلاغات عند حدوثها، وأشارت إلى أنها تعاملت بشكل مباشر وسريع مع البلاغات التي تلقتها خلال فترة هطول الأمطار، من خلال فرق طوارئ ميدانية، مكوّنة من مهندسين وفنيين مختصين، وعمال مساعدين مدربين على التعامل مع الحالات الطارئة.

وأشارت إلى استعداد فرق الطوارئ لديها للاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في كل مناطق إمارة دبي، لضمان الحفاظ على السلامة العامة، وفق خطة العمل الاستباقية، وبرنامج على مدار 24 ساعة.

وأوضحت أنها وفرت فرق عمل ميدانية، مهمتها المتابعة الفورية، ومعالجة البلاغات الطارئة، مطالبة الجمهور بالإبلاغ عن المناطق التي تشهد تجمعات مياه عبر تطبيق البلدية أو تطبيق «واتس أب»، أو من خلال الاتصال على الرقم 800900.

وأكدت البلدية أن البنية التحتية المتمثلة في شبكة تصريف مياه الأمطار التي صممتها ونفذتها، نجحت في الحد من آثار وتداعيات الموجة المطرية، والحوادث الناتجة عنها، خصوصاً أنها عملت على ترقية الشبكة القديمة لتصريف مياه الأمطار، لتصبح بكفاءة وقدرة الشبكات الجديدة.

إلى ذلك، أعلن مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي، اللواء خالد ناصر الرزوقي، أن قرابة 1000 شهادة «لمن يهمه الأمر» صدرت إلكترونياً للمُتقدمين بطلب الحصول على شهادة خدمة شهادة «لمن يهمه الأمر» – الكوارث الطبيعية، منذ إطلاقها في أقل من 24 ساعة، الخاصة بتضرر أو تعطل المركبات بسبب الكوارث الطبيعية.

وأوضح اللواء الرزوقي، أن شرطة دبي أطلقت بالتزامن مع المُنخفض الجوي الذي شهدته الدولة، والأمطار الغزيرة، خدمة شهادة «لمن يهمه الأمر» – الكوارث الطبيعية، وحولتها إلى خدمة مؤتمتة، يمكن للمتعاملين التقدم بطلب الحصول عليها عبر موقع شرطة دبي الإلكتروني، وتطبيقها الذكي في كل من منصات الـIOS، والأندرويد، وهواوي، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الشرطة.

وتلقت القيادة العامة لشرطة دبي، 25 ألفاً و107 مكالمات خلال المُنخفض الجوي الأخير الذي شهدته الدولة، كما سجلت 575 بلاغاً مرورياً في مركز القيادة والسيطرة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، العميد منصور القرقاوي، أن مركز الاتصال (901)، تلقى خلال فترة التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها الدولة، 3807 مكالمات، مؤكداً أن مركز الاتصال 901 مُخصص لتلقي المكالمات غير الطارئة، والإجابة عن استفسارات المُتعاملين بشأن خدمات شرطة دبي المختلفة، وأي استفسارات تختص بالمجال الشرطي والأمني بدبي، ويعمل في المركز ضباط وأفراد على قدر عال من المهنية والكفاءة للإجابة بسرعة وتقديم خدمة رائدة تُسعد المُتعاملين.

وأوضح مدير مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، العقيد محمد المهيري، أن رقم الطوارئ (999)، استقبل 21 ألفاً و300 مكالمة، وذلك بالتزامن مع المُنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي تساقطت على الدولة، بالإضافة إلى تسجيل 575 بلاغاً مرورياً في الفترة ذاتها.

وأكد مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، أن المركز على أتم الجهوزية لاستقبال المكالمات على مدار الـ24 ساعة، والحرص على العمل بسرعة ودقة للاستجابة للحالات والبلاغات الطارئة، سواء في أوقات العمل الرسمية أو الإجازات المختلفة، وذلك لأن سلامة الفرد وأمنه أولوية قصوى لموظفي شرطة دبي.

إلى ذلك، أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أنها استقبلت 21 ألفاً و635 مكالمة واردة إلى غرفة العمليات راوحت بين الطارئة وغير الطارئة، وأصدرت أكثر من 300 شهادة للمحال والمركبات المتضررة بفعل التقلبات الجوية، في حين بلغ عددها خلال التقلبات الجوية في العام الماضي 5150 شهادة؛ الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي لدى الأفراد، وتحليهم بالمسؤولية حول مخاطر عدم الالتزام بقوانين الأمن والسلامة التي تصدرها الجهات الأمنية أثناء هطول الأمطار.

من جهتها، استقبلت غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة خلال 48 ساعة الماضية من بداية الحالة الجوية 1566 مكالمة تم الرد عليها وتقديم الدعم والإسناد اللازم، دون تسجيل أي حوادث مرورية بليغة خلال الحالة الجوية في اليومين الماضيين، وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، إنه تم تحقيق نسبة صفر حوادث بليغة خلال فترة تقلبات الطقس، وذلك بفضل توزيع الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية، للتعامل مع أي حالة طارئة ولضمان انسيابية الحركة المرورية، خاصة على الطرق التي تشهد ازدحامات مرورية نتيجة لتجمعات مياه الأمطار.

• شرطة دبي تُصدر 1000 شهادة «لمن يهمه الأمر» إلكترونياً لأصحاب المركبات المتضررة.