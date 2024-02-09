مسؤولون حكوميون وممثلو منظمات دولية يستشرفون مستقبل أسواق العمل

يستضيف «منتدى مستقبل العمل» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 مجموعة من المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات دولية وخبراء في الصناعة، حيث يقدمون رؤاهم في إدارة أسواق العمل، ومزايا نهاية الخدمة، وغيرها من المجالات الحيوية ذات الصلة لاسيما من حيث تحليل وفهم ديناميكيات أسواق العمل المتطورة باستمرار، مع التركيز على كيفية تكيف الدول ومواكبتها للتغيرات العالمية، وتبادل أفضل الممارسات والاستراتيجيات والحلول المبتكرة نحو تشكيل مستقبل العمل.

ويفتتح أعمال المنتدى وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، بكلمة يتناول فيها أبرز ما تشهده أسواق العمل في العالم من تطوّرات، وآخر المنظومات التشريعية التي تبنتها دولة الإمارات في هذا المجال. ويشهد المنتدى جلسة نقاشية تستعرض تجارب ومبادرات خليجية بمجال تطوير نظام مكافأة نهاية الخدمة، حيث تستعرض مدير إدارة السياسات والدراسات في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أسماء المدني، النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار» في دولة الإمارات، كما يعرض مدير عام خدمات المشتركين في صندوق الحماية الاجتماعية في وزارة العمل بسلطنة عُمان، هاشم محمد، النظام البديل لنهاية الخدمة المعمول به في السلطنة، ويعرض مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية في العمل بمملكة البحرين، مصطفى عقيل الشيخ، النظام المعمول به في المملكة. ويناقش المنتدى الخطط التي من شأنها بناء أسواق عمل مرنة وذكية من خلال جلسة خاصة يتحدث فيها كل من: قائد الممارسات في إندونيسيا وتيمور الشرقية - البنك الدولي، أخيم د. شميلن، ونائب رئيس سياسة تطوير الأبحاث للمجموعة والمواهب المهنية الماليزية، ماهوران ساريكي، ورئيس الوحدة وخبير اقتصادي أول في الهجرة والمهارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جيسون جاج نون.

ويتحدث مدير سياسة التشغيل وخلق فرص العمل وسبل العيش بمنظمة العمل الدولية، سانجيون لي، في جلسة خاصة ضمن أعمال المنتدى، عن أهمية وكيفية إدراج رفاهية القوى العاملة على رأس أولويات صانعي سياسات أسواق العمل.

ويعقد المنتدى جلسة خاصة تتناول تقاطع سياسة العمل والاقتصاد التشاركي يتحدث فيها: أستاذ ومؤلف بجامعة نيويورك، آرون سونداراراجان، ونائب الرئيس لشركة طلبات في الإمارات، سيمونيدا سوبوتيتش، وخبير اقتصادي رئيسي بالبنك الدولي، ديليب راثا. كما يشهد المنتدى من خلال جلسة خاصة تقديم مقاربات مبنية على البيانات لحوكمة سوق العمل الفعالة، ويتحدث في هذه الجلسة كل من: رافائيل دييز دي ميدينا - قسم الإحصاء بمنظمة العمل الدولية، وكبير المستشارين العالميين لشؤون الهجرة الدولية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتور جان ديكونها، ومدير العلاقات العالمية والتعاون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أندرياس شال.

وتتحدث الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «زووم» أبارنا باوا زووم، في جلسة خاصة، عن تأثير الابتكار على سوق العمل، بدءاً من أحدث تقنيات العمل عن بُعد واستراتيجيات اكتساب المواهب العالمية والتواصل بين الثقافات وبناء الفريق عن بُعد والتحديات والفرص الكامنة في بيئات العمل بلا حدود.

. استعراض تجارب ومبادرات خليجية في تطوير نظام مكافأة نهاية الخدمة.

. جلسة عن أهمية وآليات إدراج رفاهية القوى العاملة على رأس أولويات صانعي سياسات أسواق العمل.