مهرجان شمس للإبداع ينطلق 16 فبراير

تستعد مدينة الشارقة للإعلام (شمس) لانطلاق مهرجان "شمس للإبداع"، بنسخته الثانية، من الفترة 16 – 18 فبراير الجاري. من الساعة 5 وحتى 11 مساءً.

ويهدف المهرجان، الذي يُعقد في مركز أعمال شمس، إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية، وزيادة قدرة المبدعين والموهوبين على التوسّع والانتشار.

وأكد مدير مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، راشد عبد الله العوبد، أهمية النسخة الثانية من مهرجان "شمس للإبداع"، والتي تأتي أكثر تركيزاً على أداء المشروعات المتميزة، وتناول المرئيات والأفكار المختصة والاستفادة منها، بمشاركة عدد أكبر من العارضين في النسخة الأولى.

وأشار العوبد إلى النجاح الذي حققه المهرجان، العام الماضي، والذي سمح بعرض المشروعات وتبادل الإبداعات المختلفة للمشاركين والمشاركات، واحتضان أعمالهم الابتكارية، في إطار تحفيزي وريادي لصناعة التغيير وتحقيق الأثر الإيجابي للمجتمعات.

وقال: يشكّل المهرجان منبراً إقليمياً جامعاً للارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإثراء القدرات الإبداعية، وتوفير البيئة الداعمة للكفاءات الوطنية، وإيجاد أفضل الحلول المُلهمة، بما يعزز فاعلية واستدامة الريادة، وإرساء نهج الإبداع.

ويقدم المهرجان، فرصة بارزة أمام المشاركين والزوار للالتقاء مع المبدعين، كما يتخلله عرض الفعاليات الفنية والموسيقية، وورش العمل الثقافية والترفيهية، والمسابقات التفاعلية، وفرص للفوز ودخول السحب على الجوائز القيمة.