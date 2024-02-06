طبخ

تطالب إحدى المدارس الخاصة الطلبة بإحضار مكونات حصص الطبخ أسبوعياً، على الرغم من وجود ميزانية في المدرسة مخصصة لذلك، وتُدفع ضمن الرسوم.

احتفالية

قام موظفو الاتصال بإحدى الجهات بانتقاء وسائل إعلام محلية محددة لحضور احتفالية الجهة بمرور 50 عاماً على التأسيس، وتجاهلوا البقية من دون مبرر منطقي لهذا الاستثناء.

مكاتب

طالب متعاملون مع إحدى شركات الاتصالات بإعادة نظام المكاتب للموظفين في مركز عجمان سيتي سنتر، حيث يقوم الموظفون بعملهم واقفين، وقد تصل مدة خدمة العميل الواحد إلى أكثر من نصف ساعة، الأمر الذي يرهق الموظف والعميل معاً.

إشارة

طالب سائقون بتغيير زمن فتح إشارة جسر غلفا بإمارة عجمان للقادمين من شارع الكويت، لأن زمن فتح الإشارة لا يزيد على 21 ثانية، ما يتسبب في ازدحام شديد للسيارات.

إنترنت

طالب زوّار منطقة «جي بي آر» بإلزام المطاعم و«الكافيهات» الموجودة بتزويدهم بخدمة الإنترنت المجاني، حيث لا تتوافر الخدمة في العديد من المطاعم.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

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sekeek@emaratalyoum.com