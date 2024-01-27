192 عملية زراعة أعضاء في «كليفلاند أبوظبي» خلال 2023

أعلن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي عن إجراء 192 عملية زراعة أعضاء خلال العام الماضي، حيث أجرى 98 عملية زراعة كبد، و69 للكلية، و16 لزراعة الرئة، إضافة إلى تسع عمليات زراعة لأعضاء أخرى، مشيراً إلى أن عدد الزراعات التي أجراها بنجاح منذ بدء برنامج زراعة الأعضاء في عام 2017 حتى نهاية 2023 بلغ 530 عملية زراعة أعضاء معقدة.

وتفصيلاً، أكد «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أن مركز زراعة الأعضاء في المستشفى يُعد المركز الأول في الإمارات الذي يجري عمليات زراعة للقلب والكبد والرئة والبنكرياس، كما أنه الأول في الإمارات الذي يجري عمليات زراعة الأعضاء المتعددة المعقدة، ويضم برنامج فشل القلب وزراعة القلب، وبرنامج زراعة الكلية، وبرنامج زراعة الكبد، وبرنامج زراعة الرئة، إضافة إلى برنامج زراعة البنكرياس.

وقال رئيس معهد التخصصات الجراحية الدقيقة ورئيس برنامج زراعة الأعضاء في المستشفى، الدكتور بشير سنكري، إن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي يحتضن وحدة العناية المركزة الخاصة لتقديم الرعاية لزراعة الأعضاء الصلبة المتعددة، علاوة على البرنامج الوحيد لزراعة الرئة، كما قاد ثلاث عمليات جراحية لتبادل الكلى في خطوة هي الأولى من نوعها في الإمارات، وابتكر أيضاً إجراءات زراعة الكلى بمساعدة الروبوت في الدولة.

وأضاف سنكري: «بصفتنا المركز الأول والوحيد لزراعة الأعضاء المتعددة في الدولة، نواصل تبنّي التقنيات المبتكرة واستقطاب أفضل الخبرات لتقديم تجارب علاجية متميزة للمرضى، ومنحهم أفضل النتائج العلاجية».

وتابع أن «تبني تقنية زراعة الكلية بمساعدة الروبوت يمثل دلالة على تقديم أرقى الابتكارات في قطاع الرعاية الصحية، بشكل يرتقي بمعايير الممارسة الطبية كاملاً على المستويين المحلي والإقليمي».

وأكد أن «تقنيات زراعة الكلية خيار واعد للمصابين بأمراض الكلى في مراحلها الأخيرة، إذ تمنحهم فرصاً جديدة لتلقّي الرعاية الشخصية المصممة وفقاً لاحتياجاتهم».

وأشار سنكري إلى تعاون المستشفى مع البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، دعماً للرؤية الأوسع لدولة الإمارات والمتمثلة في التشجيع على التبرع بالأعضاء، حيث يلعب «كليفلاند كلينك أبوظبي» دوراً رئيساً في إجراء الجراحات المعقدة التي تستخدم أحدث التقنيات، باعتباره مركزاً رائداً لزراعة الأعضاء المتعددة في الدولة.

ولفت المستشفى إلى أنه أجرى ثلاث عمليات جراحية لزراعة الكلى بمساعدة الروبوت للمرة الأولى في الإمارات بالتعاون مع زملاء من كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة الأميركية، وقد أُجريت العمليات على ثلاثة إماراتيين يعانون أمراض الكلى في مراحلها الأخيرة، ما يؤكد التزام أبوظبي بالارتقاء بالقطاع الصحي عبر توظيف التقنيات المتقدمة والخبرات العالمية.

ويتيح النظام الجراحي الروبوتي، تنفيذ عمليات عالية الدقة بأدنى حدود التدخل الجراحي، ويقدم فوائد كبيرة على غرار تقليل الألم، والحد من خسارة الدم، وندوب صغيرة جداً، ويقلل الفترة اللازمة للتعافي، ويحد من مخاطر الالتهابات بعد الجراحة، ويحسن النتائج العلاجية، ليمثل نقلة نوعية في المجال الطبي وقطاع الرعاية الصحية، كما يتحكم الجراح بوحدة تحكم توفر رؤية ثلاثية الأبعاد عالية الوضوح لمكان الجراحة. وتحاكي الأدوات المتخصصة المرتبطة بالأذرع الآلية حركات الجراح مع نطاق أكبر للحركة والتحكم الدقيق، وتترجم أوامر الجراح لتنفيذ إجراءات معقدة جداً بدقة متناهية.

530 عملية زراعة أعضاء أجريت في «كليفلاند أبوظبي» منذ 2017 حتى نهاية 2023.

98 عملية زراعة كبد تمت العام الماضي.