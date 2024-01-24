«طرق الشارقة»: تدشين خدمة تسيير حافلات النقل الجماعي إلى مسقط

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، مع محافظة مسقط في سلطنة عمان الشقيقة، اتفاقية تقضي بتدشين خدمة النقل الجماعي للركاب بين إمارة الشارقة ومحافظة مسقط، عبر تسيير حافلات بين النقطتين وفق مواعيد وضوابط متفق عليها.



وشهدت الاتفاقية حضور رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة المهندس يوسف خميس العثمني، والرئيس التنفيذي لشركة النقل الوطنية العمانية "مواصلات" الفاضل بدر بن محمد الندابي، وذلك بحضور المسؤولين من الجانبين في مقر الهيئة بإمارة الشارقة.

وكشف المهندس يوسف خميس العثمني، أن الاتفاقية تأتي من منطلق تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم القطاع اللوجستي، وانسجاماً مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز رحلات النقل الجماعي للركاب، بتدشين خدمات جديدة توفر وسائل نقل آمنة ومستدامة، من شأنها تشجيع المتعاملين على استخدام وسائل النقل الجماعية والتى تتيحها الهيئة ضمن خطتها التطويرية الشاملة.



وأوضح أن الهيئة من خلال الاتفاقية بصدد تسيير رحلات خارج الدولة، ضمن منظومة آمنة للنقل الجماعي للركاب، تطلق بشكل يومي من محطة حافلات الجبيل في إمارة الشارقة، إلى محطة العذيبة بمحافظة مسقط والعكس، حيث جرى الاتفاق على تخصيص مسار خاص للحافلات، لتسريع إنجاز إجراءات منافذ الحدود.



من جهته قال الفاضل بدر بن محمد الندابي: "تعد هذه الخطوة تتويجاً للجهود المشتركة في تعزيز شبكة النقل الدولي بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تسهم في تقوية وتعزيز التعاون في المجالات الحيوية كالنقل والسياحة بين البلدين الشقيقين".



وتابع: "نتطلع في مواصلات إلى توفير تجربة سفر استثنائية للمسافرين، بحيث تكون هذه الرحلات متكاملة مع مسارات التنقل الأخرى بالسلطنة، والتي تتيح الوصول إلى عدة وجهات في كلا البلدين، وتتوافق هذه الخطوة مع أهداف مواصلات الطموحة لأن تصبح مشغل نقل إقليمي بتطبيق معايير عالمية المستوى".



وأكد مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لشؤون المواصلات، عبد العزيز محمد الجروان، استمرارية مساعي الهيئة لإتاحة خدمات نقل متعددة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمناقشة وتنفيذ المبادرات التي تشجع المسافرين على استخدام خدمات النقل الجماعي داخل الإمارة وخارجها، وتحقيق احتياجاتهم وفق آليات عمل سلسة ومرنة تضمن الراحة والسلامة للجميع.



وسيتمكن المسافرون من حجز التذاكر للخدمة عبر منصة الحجز الإلكتروني المباشر الخاصة بمواصلات (www.mwasalat.om) أو من خلال منافذ البيع الموجودة بمحطات الحافلات في كلا البلدين، وسيتم الإعلان عن تفاصيل بدء تشغيل الخدمة قريباً، بما في ذلك الأسعار وأوقات الرحلات، عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة مواصلات.