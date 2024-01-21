الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي بالقاهرة

شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة، التي عُقدت أمس في القاهرة بجمهورية مصر العربية، تحضيراً للجلسة العامة للبرلمان، المقرر عقدها اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

‏وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية في عضويتها كلاً من: رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، محمد أحمد اليماحي، ونائبة رئيس المجموعة، عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، ناعمة عبدالله الشرهان، وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، محمد حسن الظهوري، وعضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ماجد محمد المزروعي.

وقال اليماحي، إنه تم خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية استعراض التطورات السياسية والأمنية الراهنة في الوطن العربي، وأبرز المستجدات والتطورات في عدد من الدول العربية، كما استعرضت مذكرة إعداد رؤية عربية شاملة بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به البرلمان العربي لمجابهة التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.

وقالت الشرهان، إن «لجنة الشؤون الاجتماعية، ناقشت تقرير الحالة الاجتماعية للوطن العربي، الذي يتضمن التطورات الاجتماعية والثقافية في الدول العربية، وكيفية مواجهة الظواهر السلبية في المجتمعات العربية، كما بحثت اللجنة تفعيل إنشاء صندوق لدعم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نمواً».

من جانبه، قال الظهوري، إن لجنة الشؤون المالية استعرضت البنود الخاصة بالجوانب الاقتصادية للبرلمان العربي، ومن أبرزها مشروع موازنة البرلمان العربي للعام الجاري، وعرض مسودة قانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي «فقد وهدر الطعام»، وأكد على أهمية هذا القانون في ظل ما يعانيه العالم من أزمة في الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيراً أن اللجنة اطلعت أيضاً على مقترح إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، تختص بحل النزاعات التجارية والاقتصادية.