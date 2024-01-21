طقس صحو ورطب ليلاً حتى الأربعاء

قال المركز الوطني للأرصاد إن الدولة تتعرض خلال الفترة الحالية لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس اليوم (الأحد) سيكون صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً شمالاً وشرقاً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح غدٍ على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكُّل الضباب أو الضباب الخفيف. وأشار المركز إلى أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خصوصاً على البحر.

وتوقع المركز أن يبقى الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب والضباب الخفيف، فيما تكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ونوّه المركز إلى أن طقس الأربعاء المقبل سيظل صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، منوهاً إلى أن الرياح تكون شمالية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتميز هذه الفترة من العام في الدولة - وفق المركز - بانخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس معتدلاً نهاراً وبارداً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال، مُصاحباً معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام.

وأشار المركز إلى أن الدولة تتأثر أيضاً بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي يؤدي إلى تكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر مع سقوط الأمطار.

وأفاد بأن الدولة تشهد أيضاً خلال الفترة الحالية نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً (تسمى رياح الشمال)، وتكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية، خصوصاً المكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي، فيما تزداد الرطوبة النسبية، خصوصاً في الصباح الباكر، ما يهيئ الفرصة لتكوُّن الضباب والضباب الخفيف، ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر من المناطق الساحلية.