استبيان «إتقان» يرصد جودة أداء المدارس في الشارقة

وجّهت هيئة الشارقة للتعليم الخاص ذوي الطلبة في مدارس الإمارة بملء استبيان «إتقان»، لمراجعة جودة أداء المدارس العام الدراسي الجاري، حيث خاطبت الهيئة مدارس الإمارة لنشر الاستبيان بين أولياء أمور الطلبة.

وأكدت الهيئة أن هذا الاستبيان يخص أولياء أمور الطلبة في مدارس القطاع الخاص في الإمارة، داعية إلى الحرص على تزويد هيئة الشارقة للتعليم الخاص بتغذية راجعة حول جودة التعليم نوعاً وكماً في مدارس أبنائهم، حيث ينتهي موعد المشاركة في الاستبيان 25 يناير الجاري.

وأوضحت الهيئة أنها تولي رؤية ذوي الطلبة وتقييمهم للمدارس اهتماماً أصيلاً وكبيراً، إذ سيتم توظيف هذا الاستطلاع بشكل مباشر في تقييم المدرسة جنباً إلى جنب مع الأدلة الأخرى وفق إطار معايير التقييم المدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن التغذية الراجعة لأولياء الأمور مهمة لها علماً بأن كل ما يتعلق بالمعلومات الشخصيّة الخاصة بأولياء الأمور سريّة للغاية ولا يمكن لأحد الاطلاع عليها.

وتضمن الاستطلاع الموجه لذوي الطلبة أسئلة حول مدى رفع المعلمين سقف التوقعات لتعليم الطفل وإمكانية توفير التعليم المقدم في المدرسة تحديات مناسبة للطفل، فضلاً عن مدى تعزيز التعليم في المدرسة للتفكير النقدي وحل المشكلات وعدم اعتماده فقط على الحفظ والذاكرة.

وشمل الاستطلاع أسئلة حول استناد التعليم في المدرسة إلى معايير محتوى المنهج الدراسي، وتلبية أسلوب تعلم الطفل واحتياجاته من قبل المعلمين، وكذلك مدى تقديم المعلمين المساعدة الأكاديمية اللازمة للطفل عندما يحتاج إليها، ومدى مساعدة الواجبات المنزلية المقدمة للطفل على التعلم بشكل أفضل.

وفي ما يتعلق بالتغذية الراجعة المتعلقة بالتقييم، شملت أسئلة الهيئة مدى تواصل المعلمين مع ذوي الطلبة بشكل دوريّ بخصوص أداء الطفل في الصف، وحقيقة تقديم المعلمين مجموعة متنوعة من الطرق لإظهار مدى تعلمه بشكل جيد، وتلبية الطفل معايير مستوى الصف في المنهج الدراسي.

وتضمن الاستبيان محاور أخرى منها جودة الحياة داخل المدرسة، ومنها مدى شعور الطفل بالسعادة داخل المدرسة، ومحور الأمان والسلامة المدرسية، ومنها انضباط الطلبة وعدم شعور الطفل بالخوف من التهديد أو التنمر، وكذلك محور البرامج المدرسية التي تتضمن الأنشطة المدرسية وخدمات دعم التعليم، بالإضافة إلى محور البيئة التعليمية ومحور التواصل والتفاعل.