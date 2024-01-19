4 مؤسسات وطنية تنضم إلى داعمي «الألعاب الحكومية»

وقّعت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية، التي تُقام تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اتفاقيات رعاية وتعاون جديدة مع أربع مؤسسات وطنية، هي: بنك أبوظبي الأول، ودبي فستيفال سيتي، وهوم بيكري، والفارس العالمية للخيم، وذلك في إطار التحضير للنسخة الخامسة من الحدث البارز، الذي يُعد أهم الأحداث السنوية على الأجندة الرياضية الرسمية بدبي.

ويأتي الإعلان عن توقيع الاتفاقيات، بالتزامن مع الاهتمام الذي يشهده الحدث النوعي، الذي يواصل التوسّع بمستويات عالمية، الأمر الذي يتجسد من خلال الأعداد المتزايدة للمشاركين سنوياً.

وتُنظم النسخة الخامسة من البطولة برعاية رئيسة من موانئ دبي العالمية، ورعاية ذهبية من كل من مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، وشركة داماك، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 فبراير إلى الثالث من مارس 2024.

وقال مدير الألعاب الحكومية، مروان بن عيسى، إن البطولة تحظى باهتمام غير محدود من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وأضاف: «منذ إطلاقها في عام 2018، حققت الألعاب الحكومية إنجازات بالتعاون مع مجموعة من كبرى المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، ونجحت في تشجيع الأفراد، وتمكينهم وتحفيزهم على تخطي التحديات المختلفة، وإحراز التفوّق الرياضي، كعامل أساسي لجودة الحياة».

وستشهد دورة عام الجاري من الألعاب الحكومية انضمام فئة صغار السن التي أُعلن عنها العام الماضي، بهدف تحفيز هذه الفئة العمرية وتشجيعها على تبني قيم التعاون وروح الفريق الواحد المتمتع بالقوة الذهنية والبدنية، في رؤية لعيش تجربة غنية تحفزهم على تطوير شخصيتهم. يُذكر أن الألعاب الحكومية، حظيت خلال الدورات الأربع الماضية بمشاركات محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت الـ4500 مشارك، في فئات تحدي الحكومة وتحدي المجتمع وتحدي المدن.