بدء تلقّي طلبات صرف تعويض «التعطّل عن العمل»

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، العمال والموظفين المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذين فقدوا وظائفهم بعد إتمام الشهر الـ12 لاشتراكهم في النظام التأميني، لأسباب غير تأديبية أو خارجة عن إرادتهم، إلى البدء في إجراءات تقديم مطالبات الحصول على التعويض، موضحة أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022، بشأن التأمين ضد التعطّل عن العمل ينص على استحقاق المشترك في النظام التأميني التعويض في حال سداده الاشتراك التأميني لمدة 12 شهراً متتالية.

ووفقاً للوزارة تبلغ قيمة الحد الأقصى للتعويض الذي سيتم صرفه للمؤمّن عليه المستحق، 10 آلاف درهم لموظف «الفئة الأولى» الذي لا يزيد راتبه الأساسي على 16 ألف درهم، و20 ألف درهم لموظف «الفئة الثانية» الذي يتخطّى راتبه الأساسي 16 ألف درهم.

وألزم المرسوم بقانون اتحادي بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار مجلس الوزراء في الشأن ذاته، عمال وموظفي القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص، بالاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل اعتباراً من أول يناير 2023، على أن يبدأ النظر في طلبات صرف التعويض للموظفين المستحقين الذين تعطلّوا عن العمل، بعد سدادهم الاشتراك التأميني لمدة 12 شهراً متتالية (من يناير حتى ديسمبر 2023).

وأوضحت الوزارة، في فيديو إرشادي بثّته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنه يُشترط لاستحقاق المؤمّن عليه التعويض، ألّا يكون قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأي تشريعات سارية ذات العلاقة، وكذلك ألّا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبيّن أن المنشأة التي يعمل فيها وهمية (في هذه الحالة تُطبّق على المنشأة والمؤمّن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة)، مؤكدة أنه يتم وقف صرف التعويض إذا ما التحق العامل الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.

وحدّدت الوزارة تسع خطوات لتقديم مطالبة الحصول على تعويض التعطّل عن العمل للمشتركين في النظام التأميني الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، تبدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ«المجمع التأميني» الذي يضم شركة التأمين المشترك فيها المؤمّن عليه، ثم الضغط على خيار «تقديم مطالبة»، وبعد ذلك القيام بإدخال البيانات المطلوبة، يليها طلب رمز التحقق لمرة واحدة.

وتتضمّن خطوات تقديم مطالبة الحصول على التعويض كذلك الضغط على تقديم مطالبة (مع التأكد من إلغاء تصريح العمل الخاص بالمشترك قبل التقديم)، ثم الضغط على «متابعة تقديم المطالبة»، يليها تأكيد تاريخ وسبب إلغاء تصريح العمل مع إرفاق المستندات الداعمة إن لزم الأمر، ثم اختيار اسم البنك الخاص بالمشترك أو شركة الصرافة مع إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وأخيراً الضغط على «تقديم المطالبة».

وذكرت الوزارة أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يهدف إلى تعويض المؤمن عليه المستحق بمبلغ نقدي لفترة محددة، في حال تعطّله عن العمل، إذ يكون هذا التعويض على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك (الراتب الأساسي) ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطّل عن العمل، وهي المدة القصوى للتعويض عن كل مطالبة في حال تعطله عن العمل بسبب انتهاء خدمته لدى جهة عمله.

وقالت: «يهدف النظام التأميني إلى تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم، بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وكذلك جذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة، للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي».

قنوات الاشتراك

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الاشتراك في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل، وسداد الأقساط التأمينية، يتم عبر 10 قنوات إلكترونية وذكية، تشمل «الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، التطبيقات الذكية للبنوك والمصارف العاملة بالدولة، شركات الصرافة المرخصة، أجهزة الخدمة الذاتية (ATM)، أجهزة (Kiosk)، مراكز خدمات رجال الأعمال، الرسائل النصية (SMS)، فواتير شركات الاتصالات المعتمدة في الدولة».

وأوضحت أن هناك فئتين للنظام التأميني، الأولى تشمل الموظف الذي لا يزيد راتبه الأساسي على 16 ألف درهم، حيث يجب عليه سداد اشتراك شهري بقيمة خمسة دراهم مع الضريبة على القيمة المضافة، ليحصل على تغطية تأمينية تبلغ 10 آلاف درهم كحد أقصى شهرياً، والفئة الثانية تشمل الموظف الذي يزيد راتبه على 16 ألف درهم، حيث يجب عليه سداد اشتراك شهري بقيمة 10 دراهم مع الضريبة على القيمة، ليحصل على تغطية تأمينية بحد أقصى 20 ألف درهم شهرياً.

. يُشترط لاستحقاق المؤمّن عليه التعويض، ألّا تقل مدة اشتراكه عن 12 شهراً متصلة في النظام.

9 خطوات لتقديم طلب الحصول على التعويض «إلكترونياً».