"الأرصاد": انخفاض تدريجي في "الحرارة" خلال أيام

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، منوهاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس بعد غدٍ يبقى صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ويكون رطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تتحول الرياح لشمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س، على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً، على أن تميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غرباً، ويكون رطب ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة إلى قوية أحياناً على البحر، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج يصبح شديد الاضطراب ليلاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلا في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل صحواً إلى غائماً جزيئا ومغبر أحياناً، مع حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة، ويكون رطب ليلاً حتى صباح الخميس المقبل على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، وفيما تبقى الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.