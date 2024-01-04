سعود بن صقر: الشباب هم القوة الفاعلة والمؤثرة في رسم ملامح المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، على أهمية دور الشباب في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة باعتبارهم القوة الفاعلة والمؤثرة في رسم ملامح المستقبل، لافتاً إلى ضرورة تبني الآراء والأفكار الشبابية الخلاقة القائمة على الإبداع والابتكار والتي من شأنها أن تواكب متطلبات التحولات العالمية والتحديات التي يواجهها العالم في مختلف المجالات.



جاء هذا خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد اليوم، وفداً من طلبة الدراسات العليا من "كلية كينيدي بجامعة هارفارد" الأمريكية بحضور الشيخ سلطان بن سعود القاسمي، والدكتور طارق مسعود، أستاذ الديمقراطية والحكم في جامعة هارفارد، وعدد من أساتذة الجامعة.



وأشار سموه خلال اللقاء إلى التجربة التنموية الشاملة لدولة الإمارات التي تتخذ من التعليم قاعدة أساسية للازدهار والتطور، حيث أوضح سموه أن الدولة تتبوأ اليوم مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي بفضل رؤيتها الاستباقية ومسيرتها الناجحة في تطوير منظومة التعليم بمختلف مراحله خاصة التعليم العالي الذي أسهم في تعزيز قدرات الشباب الإماراتي، والارتقاء بمهاراته للمشاركة في بناء الدولة ومؤسساتها نحو تحقيق المزيد من الازدهار والنمو، وصناعة مستقبل مشرق مستدام للأجيال القادمة.



وأكد سموه أن إمارة رأس الخيمة تسير وفق رؤية واضحة تتبنى من خلالها تعزيز جودة التعليم العالي، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وفق أفضل المعايير الدولية المتقدمة من أجل تطوير الكفاءات الشابة، ورفد مختلف القطاعات الحيوية بكوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات العلمية، ومتمكنة من أدوات ومهارات التقدم التكنولوجي المتسارع، وذلك لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارة.



ورحّب سموه بالوفد الزائر وتبادل معهم الأحاديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات العلمية والأكاديمية والثقافية،. كما استمع سموه لشرح من قبل الدكتور طارق مسعود، حول البرامج الأكاديمية والعلمية التي تقدّمها جامعة هارفارد أحد أقدم وأشهر مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيداً سموه بالتعاون العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية والبعثات الدراسية بين المؤسسات التعليمية في إمارة رأس الخيمة ونظيراتها الأمريكية.



من جانبهم أشاد الوفد الزائر بالتطور والتقدم الكبير الذي يشهده قطاع التعليم العالي في إمارة رأس الخيمة، بفضل دعم ومتابعة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة. معربين عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسموه على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.