«حصاد 2023».. أحداث عالمية كبرى على أرض الإمارات

شهد عام 2023 الذي يوشك على الانقضاء، تحقيق دولة الإمارات نجاحات تاريخية، بعد استضافتها أحداثاً عالمية كبرى، استمراراً لتوجهاتها في تبوؤ الريادة الدولية.

ويتصدر قائمة أبرز الأحداث، استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ «كوب 28» في مدينة إكسبو دبي، بهدف توحيد الجهود العالمية في مجال العمل المناخي. وانطلاق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، إلى محطة الفضاء الدولية، في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب. وإجراء الدولة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي على مستوى إمارات الدولة، لاختيار نصف عدد أعضاء المجلس، تجسيداً لتجربة التمكين السياسي.

وتضم القائمة أيضاً استضافة دبي القمة العالمية للحكومات 2023 تحت شعار «استشراف مستقبل الحكومات»، وإقامة معرض دبي للطيران في دورته الـ18، التي تعد من أكبر الدورات في تاريخ المعرض، واستضافة مركز أبوظبي الوطني للمعارض الكونغرس العالمي للإعلام، واستضافة مركز دبي التجاري العالمي معرض «جيتكس جلوبال 2023»، الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا، وانطلاق أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، في مركز دبي التجاري العالمي، وانطلاق فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ في أبوظبي. وشهد متحف المستقبل فعاليات الدورة الثانية من منتدى دبي للمستقبل. واستضافت دبي، أيضاً، معرض غلفود 2023، الحدث الأكبر من نوعه في العالم لقطاع المنتجات الغذائية والمشروبات.

«كوب 28»

(30 نوفمبر - 12 ديسمبر)

وتفصيلاً، شهد عام 2023 استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ «كوب 28» في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، حيث تم إجراء أول تقييم عالمي للجهود المستمرة على مدار عامين لتحديد مدى التقدم الذي أحرزته الحكومات المعنية في تنفيذ خطط العمل المناخي لمواجهة الاحتباس الحراري، والقضايا البيئية الأخرى ذات الأولوية القصوى.

ونجح مؤتمر «كوب 28» في إقرار «اتفاق الإمارات» التاريخي، بعدما تمكنت الدولة من حشد جهود نحو 198 دولة، لتحقيق توافق تاريخي بينها، من أجل مستقبل العمل المناخي، والحفاظ على البشرية وكوكب الأرض، إذ يضع الإعلان التاريخي العالم على مسار العمل المناخي الصحيح، بما يعزز مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في بناء مستقبل مستدام للبشرية.

وأرسى «اتفاق الإمارات» معايير جديدة للعمل المناخي العالمي من خلال وصول الدول الأطراف إلى اتفاق عادل ومنصف يتماشى مع النتائج العلمية، ويسهم في الحد من الأخطار التي تواجهها الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي.

النيادي.. مهمة تاريخية

(3 مارس - 4 سبتمبر)

في حدث تاريخي، انطلق رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، إلى محطة الفضاء الدولية، ضمن طاقم مهمة «كرو 6» الذي ضم أربعة أفراد، في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، إذ امتدت لستة أشهر.

ونجح النيادي في تنفيذ عدد كبير من التجارب العلمية على متن محطة الفضاء الدولية، خلال رحلته، حيث أكمل نحو 4000 ساعة عمل في الفضاء، بما أسهم في تطوير المسارات العلمية في الدولة.

كما أجرى سلسلة «لقاءات من الفضاء» مع جامعات عدة في الدولة.

وأصبح النيادي أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة «السير في الفضاء» خارج محطة الفضاء الدولية، إذ قضى نحو سبع ساعات في تنفيذ عدد من المهام الأساسية، كالصيانة والتحديث، علاوة على إكمال السلسلة التحضيرية لتركيب عدد من الألواح الشمسية على المحطة، ما عزز ريادة الإمارات عالمياً في قطاع الفضاء.

وأصبحت الدولة العاشرة عالمياً في مهمات السير في الفضاء خارج المحطة الدولية.

انتخابات «الوطني الاتحادي»

(7 أكتوبر)

أجرت دولة الإمارات خلال عام 2023 انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تجسيداً لتجربة التمكين السياسي، بما يواكب مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها في المجالات كافة.

القمة العالمية للحكومات

(12 - 15 فبراير)

استضافت دبي القمة العالمية للحكومات 2023، تحت شعار «استشراف مستقبل الحكومات»، حيث جمعت القمة تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.

معرض دبي للطيران

(13 - 17 نوفمبر)

انطلقت في دبي فعاليات معرض دبي للطيران في دورته الـ18 التي تعد من أكبر الدورات في تاريخ المعرض من حيث عدد الشركات والصفقات المعلنة، التي تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار (368 مليار درهم).

وشهدت الدورة مشاركة أكثر من 1400 عارض من 148 دولة، إذ جمعت دبي كبار المصنعين والمنتجين وصناع القرار والمتخصصين في صناعات الطيران والفضاء حول العالم لاستشراف مستقبل واستدامة القطاع.

الكونغرس العالمي للإعلام

(14 - 16 نوفمبر)

استمراراً للفعاليات العالمية على أرض الدولة، استضاف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الكونغرس العالمي للإعلام، بهدف إلقاء الضوء على التغييرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام، فضلاً عن كونه منصة مثالية تتيح للشركات التواصل مع نخبة عالمية من قادة الفكر في القطاع، والتعرف إلى أحدث التوجهات، وتعزيز التعاون المشترك لبلورة أفكار جديدة ومبتكرة.

جيتكس غلوبال

(16 - 20 أكتوبر)

انطلقت خلال 2023 فعاليات الدورة 43 من الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا، حيث استضاف مركز دبي التجاري العالمي معرض «جيتكس غلوبال 2023»، بمشاركة ما يزيد على 6000 جهة عارضة و180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة.

ونجح هذا الحدث في ترسيخ مكانته على مدار أكثر من 40 عاماً كأحد أكبر التجمعات الاحترافية لصُنّاع ومطوّري التكنولوجيا على مستوى العالم.

مؤتمر الموانئ العالمي

(31 أكتوبر - 2 نوفمبر)

شهدت أبوظبي فعاليات مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ - أبوظبي 2023، الذي استضافته مجموعة موانئ أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار «إعادة تصور الموانئ».

منتدى دبي للتنقل ذاتي القيادة

(26 - 27 سبتمبر)

انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، حيث أقيمت هذه الدورة تحت شعار «تمكين مستقبل التنقل».

منتدى دبي للمستقبل

(27 - 28 نوفمبر)

شهد متحف المستقبل فعاليات الدورة الثانية من منتدى دبي للمستقبل، بمشاركة نخبة من خبراء المستقبل وقادة الفكر والأكاديميين والمتخصصين من مختلف القطاعات، إضافة إلى ممثلي الحكومات وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، بهدف استشراف التحديات والفرص، وتبادل الرؤى المستقبلية، والإسهام في صناعة المستقبل.

«غلفود».. عنوان لطهاة العالم

(20 - 24 فبراير)

استضافت إمارة دبي معرض غلفود 2023 الحدث الأكبر من نوعه في العالم لقطاع المنتجات الغذائية والمشروبات، ضمن دورته الـ28 التي تعد الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركة 5000 شركة، من بينها 1500 تشارك للمرة الأولى، لتقديم 100 ألف منتج جديد من 125 دولة، في حين شهدت مساحة العرض نمواً لافتاً بنسبة تزيد 30% على مساحة الحدث في دوراته السابقة.

وشهدت الدورة توقيع اتفاقيات تجارية بقطاع الأغذية والمشروبات، تخطت قيمتها 36.6 مليار درهم، ما عزز سمعة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للقطاع.

شباب الأهلي بطلاً للدوري الإماراتي

( 7 مايو)

توج فريق شباب الأهلي بلقب الدوري الإماراتي للموسم الماضي 2022-2023، إثر تغلبه على بني ياس بنتيجة 2-1، بعد غياب دام سبع سنوات عن آخر لقب حازه. ويعد اللقب هو الثامن في تاريخ النادي، والرابع له منذ تطبيق الاحتراف موسم 2008-2009.

11 مجمعاً تعليمياً

(13 سبتمبر)

شهد العام 2023 إعلان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، افتتاح 11 مجمعاً تعليمياً جديداً ضمن مشروع «مجمعات زايد التعليمية».

ويعد المجمع أحد أكبر المشروعات التعليمية الوطنية، الرامية إلى تعزيز جهود الدولة في توفير بنية تحتية تواكب التطورات في مجال التعليم، بما يتماشى مع الخطط الطموحة للدولة تجاه الأجيال المقبلة، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

أبرز القرارات

«نظام الادخار»

(الأول من نوفمبر)

شهد عام 2023 إصدار مجلس الوزراء قراراً بشأن النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص «نظام الادخار»، لاستثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة، بهدف تنمية مدخرات الموظفين، والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.

حقوق المريض النفسي

(20 ديسمبر)

أصدرت حكومة الإمارات قانوناً اتحادياً يواكب التوجهات والمفاهيم الحديثة في مجال الصحة النفسية، ويحفظ حقوق المريض النفسي، ويضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له.

ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي والأطراف المتعاملة معه، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له، وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوقه وكرامته، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.

تصريح «المدرس الخصوصي»

(20 ديسمبر)

أقرت وزارتا التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين، آلية عمل مشتركة، تم بموجبها استحداث «تصريح عمل التدريس الخصوصي»، بهدف تعزيز عملية التعلم، وضمان حوكمة الدروس الخصوصية خارج إطار المؤسسات التعليمية وفق لوائح فاعلة ومنظمة بعيداً عن العشوائية. ويتيح «تصريح عمل التدريس الخصوصي» لفئات واسعة من المجتمع من المختصين والمؤهلين تقديم الدروس الخصوصية للطلبة، أفراداً أو مجموعات.

وتشمل هذه الفئات المدرسين المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة، والموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وغير العاملين، وطلبة المدارس من الأحداث في سن ما بين 15 و18 عاماً، إضافة إلى طلبة الجامعات.

«شتانا في حتّا»

تضمنت قائمة أبرز أحداث عام 2023، انطلاق الموسم الجديد لوجهات دبي، بتنظيم النسخة الأولى من مهرجان «شتانا في حتّا»، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.

وأعربت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، عن تقديرها للدور المهم الذي تضطلع به اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وما تقوم به من مشروعات ومبادرات متميزة، هدفها توفير أفضل نوعيات الحياة والخدمات لسكان المنطقة وزوارها.