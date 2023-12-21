فريق «الإمارات للتعليم المدرسي».. الأول في أولمبياد «قوة المعرفة» الدولي

أحرز فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المركز الأول في الأولمبياد الدولي لتحدي الهندسة في صناعة وبرمجة الروبوتات وأساسيات الفضاء «قوة المعرفة» الذي عقد في موسكو.

كما فاز الطالب سعيد أحمد مسعود سالم القمزي بالمركز الأول في قوة التأثير والابتكار، وتم تكريمه بشهادة الدبلوم المعتمد من محطة الفضاء الدولية، وذلك بعد حصده أعلى نسبة تصويت بين جميع الطلبة المشاركين، فيما تم تتويج الطالبة علياء عبيد أحمد بونعاس الرميثي بلقب سفيرة للنوايا الحسنة للأولمبياد لدورة 2024.

وهنّأ مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المهندس محمد القاسم، الطلبة الفائزين على ما حققوه من مراكز متقدمة في هذه المسابقة الرائدة، مؤكداً أن هذا الإنجاز، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه المؤسسة بتعزيز قدرات الطلبة في مختلف المجالات العلمية لاسيما الهندسة والبرمجة وعلوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها أولوية وطنية تسعى المؤسسة إلى تحقيقها لتنشئة أجيال متمكنة من مهارات المستقبل.

وأشار إلى أن خوض هذه المسابقة، يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على إشراك أبنائنا الطلبة في المحافل التنافسية المحلية والعالمية، لدورها في الارتقاء بمهاراتهم، وصقل خبراتهم في المجالات التي تلبي طموحاتهم المستقبلية سواء على المستوى المعرفي أو المهني، منوهاً بالتعاون المثمر والبنّاء مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين في دعم جهود النهوض بقطاع التعليم الوطني.

ويهدف أولمبياد «قوة المعرفة» الدولي إلى دعم البناء المعرفي للطلبة في العلوم الحديثة والذكاء الاصطناعي وصناعة وبرمجة الروبوتات وأساسيات علوم الفضاء.

وعقدت منافسات المسابقة الدولية خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 30 ألف طالب وطالبة من 80 منطقة في روسيا الاتحادية وخمس دول أخرى.

وشهدت مدينة أبوظبي، خلال شهر أكتوبر الماضي، الدور نصف النهائي من المسابقة، الذي تم تنظيمه بالتعاون بين مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومنصة صناعة، ممثلة بشركة «صناعة روس روبوتيكس» الإماراتية الرائدة في دعم قطاع الصناعة، والجامعة الذكية عبر «الإنترنت» ومقرها روسيا، وشركة «أوميجا فيوتشر» المتخصصة في تكامل الأنظمة وتطوير حلول تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وتأهل إلى المرحلة النهائية 150 متنافساً من بينهم فريق من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، يضم 10 طلبة من مدرستي الغزالي والريم في إمارة أبوظبي، وتمكن الفريق من حصد المركز الأول بالمسابقة في فئة «المنافسة الميدانية»، والمركز الثاني في «فئة التعليم».