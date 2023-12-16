جزر المارشال: «COP28» الأكثر تنظيماً بين مؤتمرات الأطراف

أكد وزير الموارد الطبيعية والتجارة في جزر المارشال، جون سيلك، أن مؤتمر الأطراف «COP28»، الذي انعقد في دولة الإمارات، كان الأكثر تنظيماً بين مؤتمرات الأطراف التي شارك فيها. وحول جهود بلاده في ما يتعلق بالعمل المناخي والتكيف مع التغيرات المناخية، أوضح أنهم وضعوا خطة تكيف وطنية، وتم تقديمها كجزء من أعمال مؤتمر الأطراف، لافتاً إلى أنهم إحدى الدول الجزرية الصغيرة القليلة التي قامت بهذه الخطوة. وأضاف: «مساهمتنا في الانبعاثات العالمية معدومة، ومع ذلك نحرص على التأكد من أن العالم يعرف ما نقوم به»، ولفت إلى سعي بلاده لوضع وحدات طاقة شمسية في كل منزل.