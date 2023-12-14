حمدان بن محمد يشهد تجربة تشغيل مركبة «كروز» ذاتية القيادة

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تجربة تشغيل أول رحلة لمركبات «شيفروليه بولت» الكهربائية ذاتية القيادة، التي أطلق عليها اسم «مزنة»، وستُطلق أسماء محلية أخرى على بقية المركبات التي سيتم تشغيلها مستقبلاً.

وتأتي التجربة في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة التي وقّعتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي وشركة كروز، بشأن تشغيل المركبات ذاتية القيادة، لتقديم خدمة مركبات الأجرة، وخدمة الحجز الإلكتروني في دبي، لتكون بذلك المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأميركية في تشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة.

وكان في استقبال سمو ولي عهد دبي، لدى وصوله إلى موقع التجربة في منطقة «جميرا 1»، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، والرئيس والمدير العام لشركة جنرال موتورز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاك أوبال، ونائب الرئيس للأسواق العالمية في شركة كروز، تود براغر، وعدد من مهندسي الهيئة، وشركة كروز الأميركية.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح من مطر الطاير، عن مراحل سير العمل في مشروع تشغيل المركبة ذاتية القيادة، التي بدأت بتوقيع اتفاقية الشراكة بين الهيئة وشركة كروز، بشأن تشغيل مركبات ذاتية القيادة، لتقديم خدمة مركبات الأجرة، وخدمة الحجز الإلكتروني. وفي أبريل الماضي، بدأت الشركة تجهيز الخرائط الرقمية لمركبات شركة كروز ذاتية القيادة، في شوارع منطقة «جميرا 1»، بإشراف سائقين متخصصين، واستخدام تقنية كروز للخرائط العالية الدقة للبيئة المحيطة التي جرى إنشاؤها، باستخدام مركبات متخصصة لرسم الخرائط، مزودة بمجموعة من المستشعرات تشمل أجهزة لاكتشاف الضوء وتحديد المدى، والكاميرات وغيرها.

وكانت الشركة قد بدأت في أكتوبر الماضي، تفعيل اختبار التقنيات ذاتية القيادة على خمس مركبات «شيفروليه بولت» باستخدام سائقي أمان، وفي ديسمبر الجاري يتم استكمال تجربة تشغيل «شيفروليه بولت»، في منطقة جميرا، تحت إشراف سائق أمان في مقعد السائق، تمهيداً لإطلاق الخدمة للجمهور في وقت لاحق من العام المقبل. وستعلن الهيئة آلية التسجيل وطلب الخدمة باستخدام التطبيق المخصص لتجربة استخدام مركبة «بولت» ذاتية القيادة.

واستقل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه مطر الطاير، والفريق عبدالله خليفة المري، مركبة «بولت» ذاتية القيادة تحمل اسم «مزنة»، حيث انطلقت ذاتياً، مع وجود سائق أمان، في مسار محدد لتجربة المركبة ذاتية القيادة.

وأكد مطر الطاير أن تدشين التشغيل التجريبي لمركبات «بولت»، خطوة مهمة في تعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتنفيذ استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقّل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

وقال إن تشغيل مركبات ذاتية القيادة، هو تأكيد لالتزام هيئة الطرق والمواصلات، بالعمل مع الشركات العالمية الرائدة، لتطوير تقنيات المركبات ذاتية القيادة، التي تسهم في توفير حلول مبتكرة للتنقّل وتقليل الازدحامات في المدينة، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، حيث يعد الخطأ البشري المسبب الرئيس لأكثر من 90% من الحوادث، لافتاً إلى أن انتشار المركبات ذاتية القيادة، سيشكل نقلة نوعية في مجال أنظمة النقل والمواصلات، ودعم جهود الهيئة في تحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات، من خلال تسهيل تنقّل الركاب عبر وسائل النقل الجماعي، إضافة إلى تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية، بما يتوافق مع الاستراتيجية التخصصية للميل الأول والأخير، وخدمة شريحة كبيرة من المتعاملين، وتحديداً فئة كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم.

وتعتمد الاستراتيجية التخصصية للميل الأول والأخير على مجموعة من المرتكزات أهمها: الاستدامة، والتشجيع على التنقّل المشترك، وتحقيق السلامة للمستخدمين، سعياً إلى جعل الطرق وأنظمة النقل صديقة للجميع، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل الجماعي، والتشجيع على التنقل المشترك، واستخدام وسائل النقل الجماعي، وتطوير سياسات وتشريعات فعالة للنقل والطرق والمرور.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الموقعة بين هيئة الطرق والمواصلات مع شركة «كروز»، لتشغيل مركبات كروز ذاتية القيادة، تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، ودعم جهود الإمارة في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً.

وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها في العالم بين جهة حكومية وشركة رائدة في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتشكّل خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الهادفة إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

. دبي تهدف إلى تحويل 25% من رحلات التنقل إلى ذاتية القيادة بحلول 2030.

. دبي الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة في تشغيل مركبات شركة كروز.

. إطلاق أسماء محلية على مركبات «بولت» المقرر تشغيلها في دبي.