«تنفيذي الشارقة» يعتمد دفعة جديدة من الدعم السكني

ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.

وناقش المجلس موضوعات العمل الحكومي في الإمارة، التي من شأنها تحقيق الأهداف التنموية التي وضعتها الشارقة، انطلاقاً من سعيها للارتقاء بالقطاعات كافة، بما ينعكس على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري، من خلال توفير الدعم السكني لمواطني الإمارة، اعتمد المجلس الدفعة الثالثة من عام 2023 لمستحقي الدعم السكني، والبالغ عددهم 550 مستفيداً، بكلفة إجمالية تبلغ 373 مليون درهم.

وشملت الدفعة فئتي القروض والمنح في مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتوزعت أغراضها على البناء الجديد، والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي.

وبلغ إجمالي الدعم السكني منذ إنشاء دائرة الإسكان 10 مليارات و391 مليون درهم، استفاد منها 12 ألفاً و113 مستفيداً.

وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في الشارقة.

• الدفعة شملت فئتي القروض والمنح للبناء الجديد، والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي.