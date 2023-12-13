لغة

استغرب قرّاء قيام شركات توصيل معروفة بتعيين موظفين لا يتقنون أياً من اللغتين العربية أو الإنجليزية، الأمر الذي يصعّب تواصلهم مع الزبائن، خصوصاً خلال إرشادهم إلى مواقع سكنهم أو عملهم!

«سكوتر»

قال قرّاء إن معظم سائقي آليات «السكوتر» الكهربائية لا يلتزمون القواعد والأنظمة الخاصة بتنظيم حركة هذه الآليات، بما في ذلك غياب معايير السلامة والسرعات العالية دون مراعاة للمشاة على الأرصفة والممرات.

ضجيج

اشتكى قراء في ضواحٍ سكنية في دبي الضجيج القوي الصادر عن الدراجات النارية الفارهة الرياضية في ساعات متأخرة ليلاً، مطالبين بضوابط لخفض مستويات الضجيج في الأحياء السكنية.

تأمين

لاحظ متعاملون ارتفاعاً في أسعار التأمين على السيارات حالياً، مقارنة بمستويات العام الماضي، مطالبين بحث الشركات على منح خصومات لأصحاب السجلات المرورية الخالية من الحوادث.

نظافة

شكا زوّار لبحيرات القدرة التصرفات غير المسؤولة من بعضهم، مثل ترك المخلفات والنفايات، وعدم رميها في الأماكن المخصصة لها، على الرغم من توافر مواقع مخصصة لرمي النفايات، مقترحين فرض غرامات لضبط هذه الممارسات التي تشوّه المنظر الجمالي للبحيرات التي تلقى إقبالاً واسعاً خلال الشتاء.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com