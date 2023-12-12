كلاب

اشتكى سكان في منطقة أرجان بدبي انتشار ظاهر تربية الكلاب المنزلية واصطحابها في الطرقات وفي المصاعد الكهربائية، الأمر الذي يثير مخاوف الأشخاص الذين لديهم رهاب من الكلاب، خصوصاً كبيرة الحجم.

تعليم

تمتلك بعض الجهات الرسمية إدارات متكاملة للاتصال الحكومي، ومع ذلك تتعاقد مع شركات علاقات عامة لترويج أخبارها ونشاطاتها. والملاحظ أن تلك الشركات لا تتعاون مع الإعلاميين، ولا تجيب عن استفساراتهم الصحافية، أو توفر معلومات إعلامية حديثة على مواقع تلك الجهات على الإنترنت أو في حساباتها عبر منصات التواصل.

مطاعم

رصد زبائن ارتفاعاً غير مبرر في أسعار وجبات المطاعم مع تراجع في كمية المنتج ونوعيته، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة ومحاولة الحد من الزيادات كلما أمكن ذلك.

مماطلة

اشتكى مستهلكون مماطلة بعض الشركات التي تمارس أنشطة تجارة الملابس الجاهزة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في عمليات رد أو استبدال السلع المبيعة عند عدم ملاءمة القياسات أو وجود عيوب في المنتج، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على تلك الشركات.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

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