شكاوى

دعا قراء إلى إيجاد آلية واضحة يمكن الرجوع إليها في حال تم إغلاق الشكاوى المقدمة للجهات الخدمية، مشيرين إلى أن بعض الجهات تستقبل الشكوى، ثم ترسل في غضون 24 ساعة، رسالة إلى الشاكي تفيد بغلق الشكوى، لكن من دون أن تقوم بأي إجراء لحلها.

صيد

دعا هواة صيد، هيئة البيئة في أبوظبي، إلى تحديد أماكن الصيد الترفيهي في الإمارة، لتشجيع ممارسة الرياضة الشاطئية، وتجنّب الصيد في الأماكن غير المصرح بها، والوقوع تحت طائلة المخالفات والغرامات المالية.

دعم

طالب مستفيدون من برنامج الدعم الاجتماعي في أبوظبي، بإعادة نظام الحصول على قيمة الدعم المادي كاملاً، بدلاً من نظام 50% أموالاً نقدية، و50% الأخرى للتسوق إلكتروني والتسوق عبر نقاط البيع.

«كاشف»

دعا قراء، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إلى سرعة استكمال خدمة «كاشف» التي تعرض اسم الجهة المتصلة، عوضاً عن الرقم فقط، مشيرين إلى أنهم مايزالون يتلقون مكالمات تسويقية وترويجية من مصادر مجهولة، تسبب لهم إزعاجاً كبيراً.

ازدحام

لفت مستخدمون لشارع البدع في دبي، إلى أن الشارع يشهد ازدحاماً كبيراً عند الدوّار الرابط بينه وبين شارع أم عمارة، بسبب تجاوز بعض السائقين من كتف الطريق، مطالبين بتشديد العقوبات على المخالفين.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com