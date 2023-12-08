«طرق دبي» تُكرّم 857 متطوّعاً

كرّم المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، 857 متطوّعاً ومتطوّعة، شاركوا في المبادرات التطوّعية والأنشطة الإنسانية والخيرية، التي نظمتها وشاركت فيها الهيئة خلال عامي 2022 و2023، وذلك تزامناً مع «يوم التطوّع العالمي»، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، وتخصيص عام 2023 عاماً للاستدامة.

وشمل التكريم 10 موظفين الأكثر تطوّعاً، حيث شاركوا في أكثر من 18 مبادرة تطوّعية خلال العام الجاري، وبلغت ساعات تطوّعهم 1365 ساعة تطوّعية.

وأثنى الطاير على الجهود التي بذلها المتطوّعون خلال مشاركاتهم، وحرصهم على إدخال البهجة والسرور في نفوس المستفيدين، وإثراء الفعاليات التي تنظمها الهيئة.

كما حث المتطوّعين على بذل مزيد من الجهد والعطاء خلال مشاركاتهم في المبادرات والأعمال التطوّعية الإنسانية والمجتمعية، سواء التي تنظمها الهيئة، أو التي تتم بالتنسيق والتعاون مع شركائها من الجهات والدوائر الحكومية والخاصة.

وأكدت مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة، روضة المحرزي، الحرص على تنفيذ العديد من الأعمال التطوّعية والخيرية في الهيئة وتحقيق أهدافها.

وأضافت أن «الهيئة ستطلق برنامجها المتكامل في العمل التطوّعي للموظفين، في محاور أربعة تتعلق بـ(النقل، البيئة، التعليم، والأعمال الخيرية)، حيث يمكن للراغبين التسجيل كمتطوّعين عبر منصّة الهيئة، على أن يستكمل كل مشارك 10 ساعات تطوّعية في كل مجال، ليتم تكريمه بنهاية كل عام».

وأشارت المحرزي إلى أن «الهيئة نظمت أيضاً في (اليوم العالمي للتطوّع) فاعلية على شاطئ جبل علي، بالتنسيق مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، قامت خلالها بزراعة عدد من أشجار القرم، التي تعتبر جزءاً حيوياً ومهماً من النظام البيئي الساحلي لدولة الإمارات».

وأفادت بأن الهيئة مستمرة في تنظيم العديد من المبادرات التطوّعية الإنسانية والمجتمعية، التي تستهدف من خلالها فئات المجتمع من السائقين والعمّال والأسر من ذوي الدخل المحدود وكبار السن والأيتام والأطفال المرضي ومستخدمي الطرق بصورة عامة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركائها من الجهات والدوائر الحكومية والخاصة.